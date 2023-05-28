KİMLİK OLMADAN OY KULLANILIR MI? | Kimliksiz nasıl oy kullanılır?

KİMLİK OLMADAN OY KULLANILIR MI? | Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanını seçmek için milyonlarca seçmen yeniden sandık başına gitti. Katılımın rekor kırdığı seçimlerde kimliği olmayan vatandaşlar ise nasıl oy kullanabileceklerini araştırıyor. Oy kullanırken gerekli tek belge olan kimlik olmadan oy kullanılır mı? Kimliksiz nasıl oy kullanılır? İşte detaylar..

KİMLİKSİZ NASIL OY KULLANILIR?

Oy verme günü yanınıza Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgeyi yanınızda bulundurmayı unutmayınız.

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.

Vatandaşlar, Nüfüs Müdürlüğü'nden aılınan geçici kimlik belgesi ile seçme hakkını yerine getirebilecektir. Seçim günü seçmenlerin oy kullanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numalarını gösteren belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor. Bu sebeple vatandaşlar, eski kimlik kartı, ehliyet, geçici kimlik belgesi gibi belgelerden herhangi biriyle oy kullanma hakkına sahiptir.

Kimlik belgesinin yanı sıra kimlik yerine geçebilecek ehliyet, geçici kimlik belgesi, eski kimlik kartı gibi belgelerden herhangi birini sahip olmayan vatandaşlar oy kullanamayacak.