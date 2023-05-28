AÖF FİNAL EKRANI 2023 | Açıköğretim Fakültesi final sınav takvimi ve giriş ekranı

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesi'nde final sınavları için geri sayım sona erdi. 27 Mayıs Cumartesi günü başlayan sınavlar, AÖF'ün resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak. Final sınavlarına katılmak isteyen binlerce öğrenci, arama motorlarında 'AÖF final ekranı 2023, Açıköğretim Fakültesi final sınav takvimi ve giriş ekranı' sorgulamaları yapıyor. İşte tüm merak edilenler...

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL SINAV TAKVİMİ

AÖF final sınavları 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

📌Güz Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Aralık 2022

📌Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Ocak 2023

📌Bahar Dönemi Ara Sınavı (Çevrimiçi Online):

08-09 Nisan 2023

15- 16 Nisan 2023

📌Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Çevrimiçi Online):

03-04 Haziran 2023

10-11 haziran 2023

📌Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023

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AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL SINAVI NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.