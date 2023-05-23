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EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK MAYIS 2023? | Emekli maaşı ayın kaçında ödenecek? SSK Bağkur tahsis numarasıyla maaş günü sorgula

Emekli maaşlarının ne zaman ödeneceğini bilmeyen vatandaşlar, tahsis numarasına göre belirlenen tarihi araştırmaya koyuldu. Mayıs ayının son günleri gelirken emekli maaşını almak için geri sayıma başlayanlar arama motorlarında 'Emekli maaşları ne zaman yatacak Mayıs 2023? Emekli maaşı ayın kaçında ödenecek? SSK Bağkur tahsis numarası ile maaş günü sorgulama' konularını araştırılıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 11:20
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK MAYIS 2023? | Emekli maaşı ayın kaçında ödenecek? SSK Bağkur tahsis numarasıyla maaş günü sorgula

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın yeni düzenleme ile birlikte emekli olmasının ardından emekli maaşlarının yatacağı tarihler, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Emekli maaşlarının hesaplarına geçeceği tarihi araştıran vatandaşlar arama motorlarında 'Emekli maaşları ne zaman yatacak Mayıs 2023? Emekli maaşı ayın kaçında ödenecek? SSK Bağkur tahsis numarası ile maaş günü sorgulama' konularını araştırıyor. İşte merak edilenler...

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK MAYIS 2023? EMEKLİ MAAŞI AYIN KAÇINDA ÖDENECEK?

Emekli maaşı ödeme tarihleri, tahsis numarasının son hanesine göre değişiklik göstermektedir. SSK ve Bağkur'a göre değişklik gösteren tarihlerde, emekli olmaya hak kazanmış kişilerin hesabına hükümet tarafından ödemeler yapılır.

SSK TAHSİS NUMARASI İLE MAAŞ GÜNÜ SORGULAMA

SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen emekli maaşları şu tarihlerde yatırılıyor:

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17 Mayıs Çarşamba günü
  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar 18 Mayıs Perşembe günü
  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar 19 Mayıs Cuma günü
  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar 20 Mayıs Cumartesi günü
  • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21 Mayıs Pazar günü
  • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar 22 Mayıs Pazartesi günü
  • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar 23 Mayıs Salı günü
  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar 24 Mayıs Çarşamba günü
  • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar 25 Mayıs Perşembe günü
  • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar her ayın 26 Mayıs Cuma günü maaşlarını alıyor.

BAĞKUR TAHSİS NUMARASI İLE MAAŞ GÜNÜ SORGULAMA

  • Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar 25 Mayıs Perşembe günü,
  • Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26 Mayıs Cuma günü,
  • Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar 27 Mayıs Cumartesi günü,
  • Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28 Mayıs Pazar günü maaşlarını alıyor.

HAFTA SONU EMEKLİ MAAŞI ÖDENİR Mİ?

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emekli maaşları Ocak 2022 döneminden itibaren Cumartesi gününe rastlaması halinde Cumartesi günü, Pazar gününe rastlaması halinde ise Pazar günü ödenmektedir. Öte yandan dini bayramlardan önce ve maaş yatış tarihinin hafta sonuna denk gelmesi halinde maaşlar, daha erken yatırılabilmektedir.

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