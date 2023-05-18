Haberler Haberler MEMURA KİRA YARDIMI Memura kira yardımı şartları neler?

MEMURA KİRA YARDIMI Memura kira yardımı şartları neler?

MEMURA KİRA YARDIMI GELİYOR! - Memura zam müjdesinin ardından yeni bir müjde de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Bakan Çavuşoğlu, "Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz" ifadelerini kullandı. Peki, memura kira yardımı şartları neler? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 23:30
MEMURA KİRA YARDIMI Memura kira yardımı şartları neler?

Memura kira desteği geliyor! - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memura kira desteği verileceği müjdesini verdi. Memura zam müjdesinin ardından kira yardımı müjdesi de gelince arama motorlarında detaylar merak edildi. Peki, memura kira yardımı şartları neler?

MEMURA KİRA YARDIMI ŞARTLARI NELER?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesinde "İstanbul başta olmak üzere bölgesel geçim endekslerini dikkate alınarak kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız" vaadini açıklamıştı. Sorunlara ve planlamalara değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gündeminde fahiş kira zammı vardı. Bakan Çavuşoğlu kira düzenlemeleri hakkında yaptığı açıklamada büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı yapılacağını duyurdu. Bakan Çavuşoğlu, "Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp arz talep dengesini sağlayacağız." dedi.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Miray Daner ile Oğulcan Engin'in ayrılık sebebi ortaya çıktı! Meğer İlayda Alişan ile Oğulcan Engin... Şoke eden ihanet iddiası!
35’lik Sinem Kobal’ın çimlere uzanıp verdiği pozlar olay oldu! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşine yorum yağdı! “Hiç çocuk doğurmamış gibi...”
Bjelica'dan sistem açıklaması! "4'lü savunma..."
City'nin yıldızı F.Bahçe'ye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
19 MAYIS MESAJLARI RESİMLİ 2023 | 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
TUS KONTENJAN AÇIKLAMASI SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kontenjan açıklaması
DİB-MBSTS 2023 SONUÇLARI AÇIKLADI!
UZMAN ÖĞRETMENLİK MÜJDESİ SON DAKİKA
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 18 Mayıs
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus o anı anlattı! "Arda'yla aramızda..." Jesus o anı anlattı! "Arda'yla aramızda..." 00:10
Roma UEFA Avrupa Ligi'nde finalde! Roma UEFA Avrupa Ligi'nde finalde! 00:02
Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? 23:43
Kartal'a sürpriz teklif! Menajerler önerdi Kartal'a sürpriz teklif! Menajerler önerdi 23:36
Jorge Jesus'tan şampiyonluk sözleri! Jorge Jesus'tan şampiyonluk sözleri! 22:45
Bjelica'dan sistem açıklaması! "4'lü savunma..." Bjelica'dan sistem açıklaması! "4'lü savunma..." 22:44
Daha Eski
İrfan Can Eğribayat'tan transfer açıklaması! İrfan Can Eğribayat'tan transfer açıklaması! 22:34
Michy Batshuayi: Taraftarın gücünü hissettik Michy Batshuayi: Taraftarın gücünü hissettik 22:34
Marc Bartra: F.Bahçe'yi yenebilirdik! Marc Bartra: F.Bahçe'yi yenebilirdik! 22:29
Enner Valencia, Alex’i yakaladı! Enner Valencia, Alex’i yakaladı! 22:17
F.Bahçe tribünleri Rossi'yi ıslıkladı! F.Bahçe tribünleri Rossi'yi ıslıkladı! 22:09
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:01