MEMURA KİRA YARDIMI Memura kira yardımı şartları neler?

Memura kira desteği geliyor! - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memura kira desteği verileceği müjdesini verdi. Memura zam müjdesinin ardından kira yardımı müjdesi de gelince arama motorlarında detaylar merak edildi. Peki, memura kira yardımı şartları neler?

MEMURA KİRA YARDIMI ŞARTLARI NELER?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesinde "İstanbul başta olmak üzere bölgesel geçim endekslerini dikkate alınarak kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız" vaadini açıklamıştı. Sorunlara ve planlamalara değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gündeminde fahiş kira zammı vardı. Bakan Çavuşoğlu kira düzenlemeleri hakkında yaptığı açıklamada büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı yapılacağını duyurdu. Bakan Çavuşoğlu, "Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp arz talep dengesini sağlayacağız." dedi.