atv CANLI YAYIN İZLE 2023 BUGÜN 📺 | atv nasıl izlenir? atv yayın akışı - Bugün atv'de ne var?

Türkiye'nin en köklü ve en sevilen televizyonlarından atv'de birçok dizi ve program internet üzerinden takip ediliyor. atv canlı izlemek isteyen birçok kişi arama motorlarında ve sosyal medyada atv canlı izle linki araştırıyor. Peki, atv nasıl izlenir? atv canlı yayın izle linki var mı? atv yayın akışı ve diğer tüm detaylar...



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📌 atv NASIL İZLENİR?

Ana menüye girebilmek için ; uzaktan kumandanızda ' MENÜ ' veya ' SETUP ' yazan düğmeye basınız .

Uydu alıcısı marka modeline göre ; ' KANAL ARAMA ' , ' MANUEL ARAMA ' , ' KANAL EKLEME ' , ' EL İLE ARAMA ' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip ' OK ' e basınız.

Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre ; ' TP FREKANSI ' , ' ALIŞ FREKANSI ' , ' FREKANS ' , ' UYDU FREKANSI ' seçeneklerinden biri belirecektir , YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak atv yeni frekansı olan ' 12053 ' değerini girin.

Yine aynı pencerede ' SEMBOL ORANI ' yada ' SYMBOL RATE ' değeri olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak ' 27500 ' girin..

Yine aynı pencerede bulunan ve ' POLARIZASYON ' yada ' POL ' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' H ' , ' HORIZONTAL ' yada ' YATAY ' olacak şekilde değiştirin.

Yine aynı yerde bulunan ' FEC ' değerini değiştirmek için YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' 5 / 6 ' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.

Son olarak ' OK ' tuşuna basarak atv yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen ' ARAMA BAŞLAT ' yada ' TP ARA ' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.

Frekans değerleri;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay ( Horizontal )

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atv YAYIN AKIŞI 20.09.2022

06.10 Bir Zamanlar Çukurova 08.00 Kahvaltı Haberleri 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13.00 atv Gün Ortası 14.00 Mutfak Bahane 16.00 Esra Erol'da 19.00 atv Ana Haber 20.00 Ben Bu Cihana Sığmazam 1.Bölüm

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