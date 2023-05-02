Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 2 Mayıs 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 2 Mayıs 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 2 Mayıs Salı 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 12:50
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 2 Mayıs 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

2 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2 Mayıs 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 19,4642 (Alış) - 19,4718 (Satış)

EURO: 21,3760 (Alış) - 21,3893 (Satış)

STERLİN: 24,2049 (Alış) - 24,3262 (Satış)

1 DOLAR = 19,47 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉2 Mayıs Salı 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.239,97

Gram altın satış: 1.240,22

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.218,00

Çeyrek altın satış: 2.264,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.429,00

Yarım altın satış: 4.529,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.831,00

Tam altın satış: 8.948,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.000,00

Cumhuriyet altını satış: 9.136,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.128,00

Ata altın satış: 9.275,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Mayıs Pazartesi günü saat 12:18 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Bir Küçük Gün Işığı'nda Elif ve Fırat’ın arası açılıyor!
Melis Sezen'den hem aşk hem iş itirafı! “2 sene boyunca her gün onunla birlikteydim” Yeni aşkıyla ilk kez TAKVİM görüntülemişti…
Zaniolo için bomba iddia! Gelecek sezon...
G.Saray'da şok Muslera iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
12. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN DEVAMSIZLIK KARARI
8 saatlik mesai 6 saate mi düşecek?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 2 Mayıs
KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI SON DAKİKA
Çarpıcı sözler! "Ligin psikolojik lideri F.Bahçe'dir"
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Novak Djokovic ABD Açık'a katılabilecek! Novak Djokovic ABD Açık'a katılabilecek! 12:39
Sivasspor'un kupa mesaisi! Rakip F.Bahçe Sivasspor'un kupa mesaisi! Rakip F.Bahçe 12:27
Göztepe gözünü finale dikti! Göztepe gözünü finale dikti! 12:25
Altınordu'da Ali Emre'ye maskeli çözüm! Altınordu'da Ali Emre'ye maskeli çözüm! 12:05
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Honduraslı kanat geliyor F.Bahçe'den sürpriz transfer! Honduraslı kanat geliyor 12:05
Samsunspor rekor peşinde! Samsunspor rekor peşinde! 12:03
Daha Eski
Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı! Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı! 11:57
G.Saray'da o isim sezon sonu yolcu! G.Saray'da o isim sezon sonu yolcu! 11:45
Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı saat kaçta? 11:42
Serena Williams ikinci bebeğini bekliyor! Serena Williams ikinci bebeğini bekliyor! 11:30
Freiburg - RB Leipzig maçı saat kaçta? Freiburg - RB Leipzig maçı saat kaçta? 11:29
Çağlar'ın golü galibiyete yetmedi! Çağlar'ın golü galibiyete yetmedi! 00:02