💰1 DOLAR KAÇ TL? | 2 Mayıs 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

2 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2 Mayıs 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 19,4642 (Alış) - 19,4718 (Satış)

EURO: 21,3760 (Alış) - 21,3893 (Satış)

STERLİN: 24,2049 (Alış) - 24,3262 (Satış)

1 DOLAR = 19,47 TL

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👉2 Mayıs Salı 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.239,97

Gram altın satış: 1.240,22

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.218,00

Çeyrek altın satış: 2.264,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.429,00

Yarım altın satış: 4.529,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.831,00

Tam altın satış: 8.948,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.000,00

Cumhuriyet altını satış: 9.136,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.128,00

Ata altın satış: 9.275,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Mayıs Pazartesi günü saat 12:18 itibarıyla alınmıştır.