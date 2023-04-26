ASKERLİK YOL PARASI SORGULAMA 2023 | Askerlik yol parası ne zaman alınır, nasıl hesaplanır? - Asker yol parası ne kadar?

ASKERLİK YOL PARASI SORGULAMA 2023 | Askerlik görevini yerine getirecek mehmetçiklerin askerlik yerinin belli olmasının ardından hazırlıklar başladı. Silah altına alınacak gençlere tanınan yol izni ve yol parası da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. İzin ve ücret miktarı, bulunulan yer ile görev yeri arasındaki kilometreye göre değişiklik gösterirken arama motorlarında 'Askerlik yol parası sorgulama 2023, Askerlik yol parası ne zaman alınır, nasıl hesaplanır? - Asker yol parası ne kadar?' soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

ASKERLİK YOL PARASI NE ZAMAN ALINIR?

Mayıs ayı sevkine ilişkin yol masrafı, sevk evrakı alındıktan sonraki 3 iş günü içinde PTT'ye yatırılır. Herhangi bir PTT şubesine, kimlik belgesi ile "Asal Ödemeler" beyanı verilerek askerlik yol parası alınabilir.

ASKERLİK YOL PARASI NASIL HESAPLANIR?

Askerlik yol parası nüfusa kayıtlı olunan ile ve teslim olunacak birliğin bulunduğu ilin merkezine göre değişmektedir. 22 Temmuz 2020 tarihinden sonra askere sevk edilen yükümlülerin yol masrafı; Askeralma Yönetmeliği'nin 102'nci maddesi gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü'nün genel ağında yayımlanan iller arası mesafe cetveli ve il /ilçe arası mesafe cetvelinde belirtilen mesafeler baz alınarak hesaplanmaktadır.

Buna göre; nüfusa kayıtlı olduğunuz yerin bulunduğu il/ilçe merkezinden, sevk edildiğiniz yerin bulunduğu il/ilçe merkezine kadar olan mesafenin;

🔺400 kilometreye kadar olan mesafeler için gidilecek mesafenin 1,6 katının,

🔺400 ile 799 kilometre için gidilecek mesafenin 1,4 katının,

🔺800 ile 1200 kilometre için gidilecek mesafenin 1,2 katının,

🔺1201 kilometre ve daha fazla olan mesafeler için gidilecek mesafenin,

Güncel memur maaş katsayısı ile çarpılması ile bulunan tutar yol ücreti olarak belirlenir. Ayrıca, iaşe bedeli de yol ücreti ile birlikte ödenir.

ASKER YOL PARASI NE KADAR 2012?

YOL MASRAFI = ( KM X MEMUR MAAŞ KATSAYISI x MESAFE KATSAYISI) + İAŞE BEDELİ

2023 MEMUR MAAŞ KATSAYISI NE KADAR?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

1 Ocak 2023 tarihi itibariyle belirlenecek aylık katsayı 0,433684 olarak duyuruldu. Memuriyet taban aylığı katsayısı ise 6,787992 oldu.

ASKERLİK İAŞE BEDELİ NEDİR?

Zorunlu askerlik görevini yapanlar için : Günlük yeme ve içme ihtiyaçlarının karşılanması için iaşe bedeli verilmektedir. Bu miktar devlet tarafından karşılıksız olarak ödenir. Halk arasında yol parası olarak geçen iaşe bedeli; hem kişinin evinden birliğe gidene kadarki sürede hem askerlik hizmetini yaptığı süre boyunca hem de terhis olduktan sonra evine dönerken kendisine verilen yemek parasını ifade eder. Devlet, günlük olarak hesaplama yapar ve askerin alabileceği maksimum iaşe bedelini belirler.