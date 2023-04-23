23 NİSAN MESAJLARI RESİMLİ 2023 - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları Facebook, Instagram, WhatsApp

23 NİSAN MESAJLARI 2023 | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1920 yılının aynı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve ulusal egemenliğe dayalı yeni bir yönetim biçiminin temellerinin atıldığı gün olarak tarihe yazıldı. Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen ve o tarihten sonra her yıl milli bayram olarak kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, ülkenin her yerinde çocukları mutlu etmek için çeşitli etkinlikler düzenlenir. İşte en güzel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları...

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJLARI FACEBOOK

🎈Bugün, çocukların haklarına saygı gösterdiğimiz ve onların geleceği için çalıştığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Tüm çocukların eğitim, sağlık ve güvenli bir yaşama sahip olma hakkı vardır. Bu bayramda, çocukların haklarına saygı göstermeli ve onların ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışmalıyız.

🎈Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocukların haklarına saygı göstermek ve onların iyi bir geleceğe sahip olması için çalışmak için bir fırsattır. Bu özel günde, sizlerin hayallerinize ve hedeflerinize ulaşmanız için elimizden geleni yapacağız.

🎈"Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

🎈Değerli çocuklar, bugün, ülkemizin geleceği olan sizlerin bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu özel günde, tüm çocukların haklarına saygı göstermeli ve sizlerin de hayallerinize ve hedeflerinize ulaşmanız için elimizden geleni yapmalıyız.

🎈Tüm çocukların eşit haklara sahip olduğu, sağlıklı ve mutlu bir yaşama sahip olma hakkı olduğu unutulmamalıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocukların haklarına saygı gösterilmesi ve gelişimlerine destek olunması gerektiğini hatırlatan bir gün. Bu bayramda, çocukların haklarına saygı göstermeli ve onların geleceği için çalışmalıyız.

🎈"23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Türk milletine kutlu olsun. Ulusal Egemenlik Bayramınız Kutlu Olsun…"

🎈Atamızın bize emanet ettiği ulusal egemenliği koruyacak olan çocuklarımızın bayramını kutluyoruz. Bu bayramda, çocuklarımıza destek olmalı, onların mutluluğu ve geleceği için elimizden geleni yapmalıyız.

🎈23 Nisan'ı şen, şakrak, cıvıl cıvıl, rengarenk bir ortamda kutlamaları dileği ile bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJLARI INSTAGRAM

🎉Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.

🎉Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sizlerin hayallerinize ve hedeflerinize ulaşmanız için bir fırsattır. Bu özel günde, özgür ve demokratik bir Türkiye için mücadele etmeli ve ülkemizin geleceğini şekillendiren birer birey olmalısınız.

🎉23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm çocukların sevgi, saygı ve eşit haklara sahip olduğu bir gün. Bu bayramda, çocukların haklarına saygı göstermeli ve onların gelişimi için gerekli koşulları sağlamalıyız.

🎉Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımızın bayramını kutluyoruz. Bu özel gün, çocuklarımızın eğitimi, sağlığı ve mutluluğu için daha fazla çalışacağımızı hatırlatıyor bize. Tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun!

🎉Değerli çocuklar, bugün, çocukların sevgi, saygı ve eşit haklara sahip olduğu bir gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Sizlerin de bu haklara sahip olduğunuzu unutmayın ve hayatınız boyunca kendinizi geliştirerek, ülkemizin geleceği için katkıda bulunun.

🎉Çocukların haklarına saygı göstermek, onların iyi bir geleceğe sahip olması için hayati önem taşır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu hakların korunması ve geliştirilmesi için bir fırsattır. Bu özel günde, çocukların haklarına saygı göstermeli ve onların mutluluğu ve gelişimi için çalışmalıyız.

🎉"Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJLARI WHATSAPP

🌸Çocuklar sizler, Türkiye' yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

🌸Bugün, tüm çocukların eşit haklara sahip olduğu ve mutlu, sağlıklı bir yaşama layık olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu özel günü kutlarken, çocukların haklarını hatırlamalı ve onların iyi bir geleceğe sahip olması için çaba sarf etmeliyiz.

🌸"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

🌸Değerli öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, özgürlük, eşitlik ve adalet için mücadele eden Türk milletinin tarihi bir günüdür. Bu bayramda, ülkemizin geleceği olan sizlerin de bu değerleri benimsemesi ve hayatınız boyunca savunması önemlidir.

🌸"Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlikve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

🌸23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

23 NİSAN MESAJLARI RESİMLİ 2023

🎊Tüm çocukların sağlıklı ve mutlu bir yaşama sahip olma hakkı vardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu hakların hatırlanması ve korunması için bir fırsattır. Bu özel günde, çocukların haklarına saygı göstermeli ve onların gelişimine destek olmalıyız.

🎊Bugün, ulusal egemenliğimizin ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramı. Bu özel günde tüm çocuklarımıza sevgiyle, saygıyla ve umutla yaklaşıyoruz. Hepinize iyi bayramlar!

🎊Atamızın emanet ettiği ulusal egemenliği koruyacak olan çocuklarımızın bayramını kutluyoruz. Bu bayramda, tüm çocuklarımızın gülümsemesi, sağlığı ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz.

🎊Sevgili çocuklar, bugün, ülkemizin geleceği olan sizlerin bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu özel günde, tüm çocukların haklarına saygı göstermeli ve onların iyi bir geleceğe sahip olması için çalışmalıyız.

🎊Ulusal egemenliğimizi yücelten ve geleceğimizi aydınlatan çocuklarımızın bayramını kutluyoruz. Bu özel gün, çocuklarımıza her zamankinden daha fazla sevgi, saygı ve ilgi göstermek için bir fırsat.

🎊Bugün, ulusal egemenliğimizi temsil eden ve geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın bayramı. Bu bayramda, tüm çocuklarımızın haklarına saygı göstermeli, onları sevgiyle kucaklamalıyız.

🎊Çocuklarımızın güler yüzleriyle dolu olduğu, umut ve sevgiyle yoğrulmuş bir 23 Nisan daha geldi. Bu bayramda, çocuklarımızın hayallerine ortak olmalı, onların geleceği için çalışmalıyız.

🎊Bugün, Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak olan çocuklarımızın bayramı. Bu bayramda, tüm çocuklarımızın eşit haklara sahip olduğunu unutmadan, onlara sevgi ve saygıyla yaklaşmalıyız.

🎊"Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

🎊23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.