BAYRAM NE ZAMAN 2023? | Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? - Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor, bitiyor?

BAYRAM NE ZAMAN 2023? | Orucun tüm Müslümanlara farz kılındığı Ramazan ayının gelişiyle birlikte Ramazan Bayramı'nın ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. Ramazan ayının bitişiyle birlikte, bir ay boyunca tutulan oruçların ardından kutlanan sevinç ve şükran günleri olarak da bilinen Ramazan Bayramı hakkında, arama motorlarında 'Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? - Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor, bitiyor?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

İslam takvimine göre, Ramazan ayının sonunda, Şevval ayının ilk günü kutlanan Ramazan Bayramı, bu sene Nisan ayının sonuna denk geliyor. Miladi takvimin aksine güneş yılına göre değil, Ay yılına göre hesaplanan ve her yıl 10-12 gün daha geriye çeken Ramazan Bayramı'nın tarihi, bu nedenle her yıl Güneş takviminde farklı bir tarihe denk gelir. Ramazan Bayramı'nın tarihi, Ay'ın görünürlüğüne ve bölgesel farklılıklara göre değişebilir. Ancak genellikle, Ramazan ayının son gününde görülen hilal üzerine bağlı olarak, Ramazan Bayramı'nın bir sonraki günü kutlanmaya başlanır. 2023 yılında da Ramazan Bayramı 21 - 23 Nisan tarihleri arasında eda edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

📅Ramazan'ın Başlangıcı

23 Mart 2023 Perşembe

1 Ramazan 1444

📅Kadir Gecesi

17 Nisan 2023 Pazartesi

26 Ramazan 1444

📅Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü

21 Nisan 2023 Cuma

1 Şevval 1444

📅Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü

22 Nisan 2023 Cumartesi

2 Şevval 1444

📅Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü

23 Nisan 2023 Pazar

3 Şevval 1444

📅Terviye Günü

26 Haziran 2023 Pazartesi

8 Zilhicce 1444

📅Arefe Günü

27 Haziran 2023 Salı

9 Zilhicce 1444

📅Kurban Bayramı 1. Günü

28 Haziran 2023 Çarşamba

10 Zilhicce 1444

📅Kurban Bayramı 2. Günü

29 Haziran 2023 Perşembe

11 Zilhicce 1444

📅Kurban Bayramı 3. Günü

30 Haziran 2023 Cuma

12 Zilhicce 1444

📅Kurban Bayramı 4. Günü

1 Temmuz 2023 Cumartesi

13 Zilhicce 1444

📅Hicri Yılbaşı Gecesi

18 / 19 Temmuz 2023 Salı / Çarşamba

30 Zilhicce / 1 Muharrem 1444 - 1445

📅Hicri Yılbaşı Günü

19 Temmuz 2023 Çarşamba

1 Muharrem 1445

📅Aşûre Gecesi

27 / 28 Temmuz 2023 Perşembe / Cuma

9 / 10 Muharrem 1445

📅Aşûre Günü

28 Temmuz 2023 Cuma

10 Muharrem 1445

📅Mevlid Kandili

26 Eylül 2023 Salı

11 Rebiulevvel 1445