ALES/1 SORU VE CEVAP ANAHTARI | 2023 ALES/1 soruları ve cevapları açıklandı mı? - ÖSYM ALES 1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir

ALES/1 SORU VE CEVAP ANAHTARI | Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. 16 Nisan Pazar günü, saat 10.15'te başlayan sınavın ardından, lisansüstü eğitim almak isteyen binlerce aday soru ve cevap anahtarlarının ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

2023 ÖSYM ALES/ 1 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

2023-ALES/3 SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS Ön lisans sınavının 16 Nisan Pazar günü yapılmasının ardından ÖSYM soruları ve cevapları henüz erişime açılmadı. Güvenlik ve telif hakları sebebiyle yalnızca %10'u paylaşılacak olan ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarları erişime açıldığında haberimiz güncellenecektir.

ALES ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN

YÜKSEK LİSANS İÇİN ALES PUANI KAÇ OLMALI?

2021 ALES kılavuzunda bu konu şu ifadelerle ele alındı:

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, %50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

2023 ALES/1 SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. Yani 2022 yılı ALES sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.