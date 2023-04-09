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İMECE UYDUSU ÖZELLİKLERİ | İMECE ne demek, açılımı nedir? İMECE ne zaman uzaya fırlatılacak? Başkan Erdoğan tarih verdi

Türkiye'nin yerli ve milli uydusu İMECE gökler fırlatılıyor. Gözlem uydusu İMECE'nin uzay yörüngesine atılacağı tarih milyonlarca vatandaş tarafından merak edilirken müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Peki İMECE ne demek, açılımı nedir? İMECE ne zaman uzaya fırlatılacak? İşte İMECE uydusu özellikleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 14:30 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 14:50
İMECE UYDUSU ÖZELLİKLERİ | İMECE ne demek, açılımı nedir? İMECE ne zaman uzaya fırlatılacak? Başkan Erdoğan tarih verdi

Ülkemizin gurur kaynağı yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması için geri sayım devam ediyor. Savunma, afet yönetimi, çevre ve şehircilik, tarım ve ormancılık alanlarında Türkiye'ye büyük katkılar sağlayacak olan yerli ve milli uydumuzun fırlatılacağı gün ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Sosyal medya hesabından tarihi duyuran Başkan Erdoğan'ın paylaşımının ardından arama motorlarında İMECE ne demek, açılımı nedir? İMECE ne zaman uzaya fırlatılacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte İMECE uydusu özellikleri ve merak edilenler...

İMECE NE ZAMAN UZAYA FIRLATILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İMECE gözlem uydusunun 11 Nisan 2023 Salı günü uzaya fırlatılacağını duyurdu. Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak.

Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz."

İMECE NE DEMEK, AÇILIMI NEDİR?

Milli gözlem uydusu İMECE, TÜBİTAK Uzay Enstitüsü tarafından geliştirildi. Tüm aşamalarıyla Türkiye'de tasarlandı ve üretildi. Hem sivil hem de askeri amaçla kullanılacak. İmece, 1 metreden daha düşük çözünürlükte görüntüleme yapıyor.

İMECE UYDUSU ÖZELLİKLERİ

Yörünge: 680 km güneşe eş zamanlı

Hizmet Ömrü: 5 Yıl

Görüntü Alanı (1 Kare): 13,9 km X 16,2 km

Ağırlık: 800 kg

Çözünürlük: PAN 0.99 m – MSI 3.96 m

İMECE'nin resmi internet sitesinde, uyduya ilişkin şu bilgilere yer verilmektedir:

T.C. Kalkınma Bakanlığının 2013 yılı yatırım programında 2013K120790 numara ile yer alan İMECE Uydu Sistemleri Alt Yapı Projesi;
BiLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 tecrübesiyle metrealtı uydularda kullanılabilecek uydu alt sistemlerinin ülke içerisinde geliştirilmesi için gereken alt yapının oluşturulması amacıyla Yatırım Programı destekli "İMECE Uydu Alt Sistemleri Geliştirme Projesi" başlatıldı.

Bu kapsamda geliştirilecek olan Metre Altı Çözünürlüklü Elektro Optik Uydu Kamerası, Haberleşme Sistemi, Yıldız İzler, Güneş Algılayıcı, Elektrikli İtki Sistemi, Tepki Tekeri, Faydalı Yük Veri Kayıt Sıkıştırma Formatlama Birimi ve Yeni Nesil Uçuş Bilgisayarı'nın yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydularında kullanılmasıyla uzay tarihçesi kazandırılması ve ekonomik değere dönüştürülmesi hedefleniyor.

TÜBİTAK 1007 Programı kapsamında desteklenen İMECE Uydu Projesi, 2017 yılında başlamış olup, 2023 yılında Uydunun fırlatılması hedeflenmektedir. İMECE Uydusu sayesinde Türkiye kendi elektro-optik kamerası ile metrealtı çözünürlüklü görüntüler elde edebilecektir.

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