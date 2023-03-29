ELEKTRİĞE İNDİRİM Mİ GELDİ SON DAKİKA? | Elektriğe yüzde kaç indirim geldi? Faturalara yansıyacak mı?

SON DAKİKA ELEKTRİĞE İNDİRİM Mİ GELDİ? | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada elektrik ve doğalgaza indirim yapıldığını duyurdu. Müjdeleri art arda veren Başkan Erdoğan, "Şimdiden 2 ayrı müjdeyi milletimizle paylaşıyoruz." diyerek güzel haberleri kamuoyuna duyurdu. Açıklamaların ardından arama motorlarında Elektriğe yüzde kaç indirim geldi? Faturalara yansıyacak mı? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

ELEKTRİĞE YÜZDE KAÇ İNDİRİM GELDİ?

Arife günü Karadeniz gazının Filyos işleme tesisine getirme törenini yaparken yeni müjdeler de açıklanacağını duyuran Başkan Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdiden 2 ayrı müjdeyi milletimizle paylaşıyoruz. Birincisi elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerin kullandığı doğal gaz tarifesinde yine nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz."

ELEKTRİK İNDİRİMİ FATURALARA YANSIYACAK MI?

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından EPDK'dan henüz bir açıklama gelmedi. Ancak elektrik indiriminin mesken faturalarına etki edeceği düşünülüyor. Öte yandan doğalgaz indirimi ise sadece sanayiciler için geçerli olacak.

ÖRNEK

Elektrik faturası geçtiğimiz ay 1000 TL gelen bir vatandaş, aynı miktarda elektriği kullanması halinde bu ay faturasını 850 TL olarak ödeyecek.