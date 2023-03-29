Haberler Haberler ELEKTRİĞE İNDİRİM Mİ GELDİ SON DAKİKA? | Elektriğe yüzde kaç indirim geldi? Faturalara yansıyacak mı?

ELEKTRİĞE İNDİRİM Mİ GELDİ SON DAKİKA? | Elektriğe yüzde kaç indirim geldi? Faturalara yansıyacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK PArti'nin Grup Topalnatısı'nda yaptığı açıklamada elektriğe indirim müjdesini verdi. Elektriğin yanı sıra doğalgazda da indirim müjdesi veren Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından arama motorlarında 'Elektriğe indirim mi geldi? Elektriğe yüzde kaç indirim geldi? Faturalara yansıyacak mı?' sorularının cevabı araştırılıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 13:50 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 14:10
ELEKTRİĞE İNDİRİM Mİ GELDİ SON DAKİKA? | Elektriğe yüzde kaç indirim geldi? Faturalara yansıyacak mı?

SON DAKİKA ELEKTRİĞE İNDİRİM Mİ GELDİ? | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada elektrik ve doğalgaza indirim yapıldığını duyurdu. Müjdeleri art arda veren Başkan Erdoğan, "Şimdiden 2 ayrı müjdeyi milletimizle paylaşıyoruz." diyerek güzel haberleri kamuoyuna duyurdu. Açıklamaların ardından arama motorlarında Elektriğe yüzde kaç indirim geldi? Faturalara yansıyacak mı? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

ELEKTRİĞE YÜZDE KAÇ İNDİRİM GELDİ?

Arife günü Karadeniz gazının Filyos işleme tesisine getirme törenini yaparken yeni müjdeler de açıklanacağını duyuran Başkan Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdiden 2 ayrı müjdeyi milletimizle paylaşıyoruz. Birincisi elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerin kullandığı doğal gaz tarifesinde yine nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz."

ELEKTRİK İNDİRİMİ FATURALARA YANSIYACAK MI?

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından EPDK'dan henüz bir açıklama gelmedi. Ancak elektrik indiriminin mesken faturalarına etki edeceği düşünülüyor. Öte yandan doğalgaz indirimi ise sadece sanayiciler için geçerli olacak.

ÖRNEK

Elektrik faturası geçtiğimiz ay 1000 TL gelen bir vatandaş, aynı miktarda elektriği kullanması halinde bu ay faturasını 850 TL olarak ödeyecek.

DİĞER
Tan Taşçı'nın başı dertte! Arkadaşlarını sosyal medyadan uyardı
Selami Şahin'in yoldan geçen kadınları ofisine davet ettiği görüntüleri sonrası itiraflar peş peşe "Yeni olan bir şey değil siz yeni mi duydunuz?"
Di Maria'dan flaş transfer kararı! G.Saray'a...
Galatasaray'da Belotti heyecanı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Asgari ücrete Temmuzda ara zam gelecek mi?
Mart ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Doğal gaza yüzde kaç indirim geldi, faturaya yansıyacak mı?
ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Antep ve Hatayspor'un maçları geçersiz mi sayılacak? G.Antep ve Hatayspor'un maçları geçersiz mi sayılacak? 13:50
G.Saray'da gözler yeniden lige çevrildi G.Saray'da gözler yeniden lige çevrildi 13:06
Gustavo Henrique'den Kapadokya ziyareti! Gustavo Henrique'den Kapadokya ziyareti! 13:03
Beşiktaş'a derbi öncesi müjdeli haber! Beşiktaş'a derbi öncesi müjdeli haber! 13:02
Jesus için bomba iddia! Brezilya derken... Jesus için bomba iddia! Brezilya derken... 12:53
F.Bahçe'de milli futbolcuların performansı göz doldurdu F.Bahçe'de milli futbolcuların performansı göz doldurdu 12:37
Daha Eski
Derbinin oranları açıklandı! İşte favori Derbinin oranları açıklandı! İşte favori 12:28
İlk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular İlk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular 12:07
Kartal'dan genç yıldıza kanca! Kartal'dan genç yıldıza kanca! 11:57
Messi Arjantin formasıyla "100'ler kulübü"ne girdi Messi Arjantin formasıyla "100'ler kulübü"ne girdi 11:22
Anadolu Efes Bologna'yı ağırlıyor Anadolu Efes Bologna'yı ağırlıyor 11:20
Curry Warriors'a galibiyeti getirdi! NBA'de sonuçlar Curry Warriors'a galibiyeti getirdi! NBA'de sonuçlar 11:17