İLK TERAVİH SAAT KAÇTA 2023? | Teravih namazı ne zaman kılınır? - Ramazan'ın ilk günü (22 Mart) teravih namazı kaçta kılınacak?

İLK TERAVİH SAAT KAÇTA 2023? | Ramazan ayının gelişiyle birlikte teravih namazları da başlıyor. 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gecede ilk oruçlar için sahur yapılacak. Aynı akşam teravih namazı da kılınmaya başlanacak. Ramazan'ın ilk gününde başlayan ve son gününe kadar devam eden teravih namazı hakkında arama motorlarında araştırılan İlk teravih saat kaçta? Teravih namazı ne zaman kılınır? - Ramazan'ın ilk günü (22 Mart) teravih namazı kaçta kılınacak? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

2023 İLK TERAVİH NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak, çarşambayı perşembeye bağlayan gece de ilk oruç için sahura kalkılacak.

TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Teravih namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar, sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder. Teravih namazı yatsıya tâbi bir sünnet olduğu için, vitir namazı teravihden sonra kılındığı gibi, önce de kılınabilir. Âdet olan, teravihi önce kılıp vitri sonra kılmaktır.

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RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ (22 MART) TERAVİH NAMAZI KAÇTA KILINACAK?

İlk teravih namazı 22 Mart Perşembe günü yatsı namazı farzı kılındıktan sonra kılınacak. İstanbul'da 22 Mart Çarşamba günü yatsı ezanı 20.44'te okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.

İLLERE GÖRE TERAVİH NAMAZI SAATLERİ

ADANA

Yatsı Ezanı: 20.14

ANKARA

Yatsı Ezanı: 20.28

ANTALYA

Yatsı Ezanı: 20.33

BURSA

Yatsı Ezanı: 20.44

İSTANBUL

Yatsı Ezanı: 20.45

KONYA

Yatsı Ezanı: 20.27

SİVAS

Yatsı Ezanı: 20.11

TRABZON

Yatsı Ezanı: 20.02