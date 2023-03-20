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RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2023 | Bu yıl ramazan pidesi ne kadar? - İstanbul'da ramazan pidesi kaç TL oldu?

Bin aydan daha hayırlı Ramazan ayının gelişiyle birlikte iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi fiyatları da en çok araştırılan konuların başında geliyor. Pide fiyatlarının bu sene güncellenmesiyle birlikte kaç TL olacağını merak eden vatandaşlar arama motorlarında Bu yıl ramazan pidesi ne kadar? - İstanbul'da ramazan pidesi kaç TL oldu? sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 12:10
RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2023 | Bu yıl ramazan pidesi ne kadar? - İstanbul'da ramazan pidesi kaç TL oldu?

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2023 | Türkiye Fırıncılar Odası tarafından her yıl un, yumurta, süt, yağ, susam gibi maliyet ürünlerine gelen zamlara göre fiyatı güncellenen Ramazan pidesinin bu sene ne kadar olacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyordu. Beklenen açıklama geldi. Ramazan'a sayılı günler kala Ramazan pidesinin ne kadar olacağını duyuran Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın açıklamalarının ardından arama motorlarında araştırılan 'Bu yıl ramazan pidesi ne kadar? - İstanbul'da ramazan pidesi kaç TL oldu? ' sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BU YIL RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2023 yılı ramazan pidesi fiyatını açıkladı.

Balcı açıklamasında şunları söyledi:

"Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL."

İSTANBUL'DA RAMAZAN PİDESİ KAÇ TL OLDU?

Ramazan pidesi tüm ülke genelinde 300 gramı 10 TL'den satılacak. İstanbul'da da pidenin 300 gramı 10 TL olacak.

GEÇEN SENE RAMAZAN PİDESİ NE KADARDI?

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, geçtiğimiz sene 330 gram sade pidenin 6 TL'ye satılacağını açıklamıştı. 2022 yılında 330 gram susamlı yumurtalı pide 7.5 TL, 415 gram pide 7.5 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı pide 9 TL'den satışa sunulmuştu.

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