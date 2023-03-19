💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 19 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

19 MART 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 19 Mart 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 19,00 (Alış) - 19,03 (Satış)

EURO: 20,26 (Alış) - 20,28 (Satış)

STERLİN: 23,09 (Alış) - 23,21 (Satış)

1 DOLAR = 19,03 TL

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👉19 Mart Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.216,00

Gram altın satış: 1.216,37

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.999,00

Çeyrek altın satış: 2.018,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.999,00

Yarım altın satış: 4.036,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.973,00

Tam altın satış: 8.041,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.140,00

Cumhuriyet altını satış: 8.262,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.157,00

Ata altın satış: 8.248,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 19 Mart Pazar günü saat 06.04 itibarıyla alınmıştır.