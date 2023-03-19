ALMANYA'DAN EN AZ 38 BİN LİRA MAAŞLA İŞÇİ ALIMI | Yeni yasa geliyor: Dil şartı yok! - İşte meslekler, maaşları ve başvuru şartları...

Avrupa'da çalışmak isteyen vatandaşlar için Almanya, müjde niteliğinde bir yasa tasarısı üzerine çalıştığını duyurdu. Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede nitelikli iş gücünün her geçen gün daha da azalması sebebiyle işçileri Almanya'ya çekecek bir yasa tasarlandığı bildirildi. Yeni yasa ile ülkeye işçi olarak gidenler için dil şartının kaldırılacağı ve Alman vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılacağı ifade edildi. Bu açıklamaların ardından Almanya'nın alım yapacağı meslekleri, maaş gruplarını ve başvuru şartlarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

DİL ŞARTI KALKIYOR

Almanya, yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alırken pandeminin ardından ülkede oluşan iş gücü açığı, birçok farklı sektörde üretimi sekteye uğratıyor. Özellikle yaz aylarında, havalimanlarında meydana gelen sıkıntılar ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan turist gelirlerinin azalmasına neden olurken hükümet, Türkiye ve Balkan ülkelerinden işçi alımına onay verildiğini açıkladı. Bu onay ile birlikte 2023 yılında Almanya'nın 2 milyon işçi alımı yapması bekleniyor.

Nitelikli işçileri ülkeye çekmek isteyen Almanya, bunun için bir de yasa tasarısı hazırladığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, yasa tasarısına göre işe girişler için zorunlu tutulan dil şartının (belirli seviyede Almanca bilme zorunluluğu) kaldırılabileceği vurgulandı.

ALMAN VATANDAŞLIĞINA GEÇMEK KOLAYLAŞACAK

Hazırlanan yasa tasarısında işçiler için sağlanan tek kolaylık dil değil. Tasarı ile birlikte Alman vatandaşlığına geçiş de kolaylaşacak. 67 yaşının üzerinde olan vatandaşlar için test kaldırılacak. Vatandaşlık için gereken ikamet süresi 8 yıldan 5'e düşecek. Yasanın 1-2 ay içerisinde onaylanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Almanya'da asgari ücret 2023 yılında saatlik 12 Euro olarak belirlendi. Haftanın 5 günü, günde 8 saat çalışan bir kişi, bu şartlar altında ayda 1920 Euro (yaklaşık 38 bin 400 TL) kazanıyor. Tam zamanlı çalışan işçilerin alabileceği en düşük tutar yasal olarak aylık 1920 Euro'dur.

ALMANYA'DA EN ÇOK İŞE ALIM YAPILAN MESLEK GRUPLARI

Sık sık işçi göçü alan Almanya'da, bazı sektörlerde nitelikli iş gücüne sürekli ihtiyaç duyuluyor. 18-45 yaş arası kişilerin başvurusuna açık olan bu sektörlerde, en düşük maaş asgari ücret 1.920 Euro (yaklaşık 38 bin TL) olurken en yüksek maaş ise 37 bin Euro (yaklaşık 740 bin TL) olarak biliniyor.

Aşçı

İnşaat işçisi

Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları

Kaynakçı

İnternet teknolojisi

Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi

Gastronomi

Eğitim

Sağlık hizmetleri

Çocuk yetiştiricileri

IT teknisyenleri

Metal ve ağır sanayi işçileri

Gastronomi uzmanları

Vasıflı işçiler

İnşaat sektörü işçileri

Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler

Teknik ve mekanik

ALMANYA İŞÇİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yukarıda yer alan meslek gruplarına 18 ve 45 yaş arasındaki kişilerin başvuruda bulunabileceği biliniyor. Başvurulara, ülkede yer alan açık iş ilanları ilan sayfalarından başvuruda bulunabilmektedir. Aynı zamanda İŞKUR'un yurt dışı istihdam sayfasında da yurt dışında çalışmaya yönelik bilgiler paylaşılmıştır.

İŞKUR YURT DIŞI İSTİHDAM SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

ALMANYA'DA POZİSYONA GÖRE MAAŞ TUTARLARI

Üst Düzey Yönetici

En az: 13.000 € (~260.000 TL)

En çok: 37.000 € (~740.000 TL)

Hakim

En az: 7.500 € (~ 150.000 TL)

En çok 9.000 € (~180.000 TL)

Orta Düzey Yönetici

En az: 6.500 € (~130.000 TL)

En çok: 19.000 € (~380.000 TL)

Yazılımcı

En az: 7.000 € (~140.000 TL)

En çok: 8.500 € (~170.000 TL)

Doktor

En az: 5.000 € (~100.000)

En çok: 7.000 € (~140.000 TL)

Mühendis

En az: 4.500 € (~90.000)

En çok: 6.500 € (~130.000 TL)

Mimar

En az: 4.000 € (~80.000)

En çok: 5.600 € (~112.000 TL)

Sigortacı

En az: 4.000 € (~80.000)

En çok: 5.600 € (~107.184)

İşçi

En az: 2.100 (~42.000)

En çok: 3.000 € (~60.000)

Teknisyen

En az: 2.900 € (~58.000)

En çok: 4.000 €(~80.000)

Güvenlik görevlisi

En az: 2.900 € (~58.000)

En çok: 4.000 € (~80.000)

Polis

En az: 3.000 € (~60.000)

En çok: 4.500 € (~90.000)

Finans çalışanı/Uzmanı

En az: 4.000 € (~80.000)

En çok: 5.600 € (~112.000)

Avukat

En az: 4.500 € (~90.000)

En çok: 6.500 € (~130.000 TL)

Bankacı

En az: 4.000 € (~80.000)

En çok: 5.600 € (~112.000 TL)

Dozer, Vinç Operatörü

En az: 3.500 € (~70.000)

En çok: 5.000 € (~100.000)

Şoför

En az: 3.000 € (~60.000)

En çok: 4.500 € (~90.000)

Kasap

En az: 2.100 (~42.000)

En çok: 6.000 € (~120.000)



Not: Euro kuru 20,00'den alınmıştır.