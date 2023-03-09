HAC YEDEK KONTENJANLAR 2023 | Hac boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - Diyanet yedek kontenjan sorgulama

HAC YEDEK KONTENJANLAR 2023 | Müslümanların kıble yönü olan Kabe'yi ziyaret etmek, tarihi ve manevi mekanları görmek ve Allah'a yakınlaşmak için yılda bir kez Mekke'de gerçekleştirilen bir ibadet olan Hac görevini yerine getirmek isteyenler için çekilişler yapıldı. 2023 Hac ibadeti için 15 Şubat'ta yapılması planlanan ancak Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle ertelenen Hac kuraları, 8 Mart 2023 Çarşamba günü saat 22.00'den itibaren adayların erişimine sunuldu. Listede ismi olmayan Müslümanlar arama motorlarında Hac boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - Diyanet yedek kontenjan sorgulama konularını araştırıyor. İşte detaylar...

HAC BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hac kuralarında boş kontenjanlar henüz açıklanmadı. Hac kuralarında ismi çıkarak kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, 13-24 Mart arasında kayıt kayıtları yaptırabilecek. Boş kalan kontenjanlara ise 30 Mart-7 Nisan arasında kayıt yapma imkanı tanınacak.

DİYANET YEDEK KONTENJAN SORGULAMA

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Mart-7 Nisan tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. Kesin kayıtlar e-Devlet'ten yapılabileceği gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu seçen hacı adayları il müftülüklerine giderek, acentayı seçenlerse Diyanet İşleri Başkanlığıyla sözleşme imzalayan acentalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Kurada ismi çıkan ve kesin kayıt yaptıran vatandaşlar, il müftülüklerince hazırlanan hac hazırlık kurslarına katılabilecek. Ayrıca, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan hac eğitim portalına hacumreegitim.hac.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

HAC İBADETİNİN ÖNEMİ

Müslümanlar hacca gitmekle, Hz. İbrahim'in oğlu İsmail ile annesi Hz. Hacer'in Allah'ın emri üzerine Mekke'de bırakıldığı yerde yapılan Kabe'nin çevresindeki tavafı, Safa ve Merve tepelerinde koşuyu, Arafat'ta vakfe gibi ibadetleri gerçekleştirerek Hz. İbrahim'in ve Hz. İsmail'in Allah'a olan teslimiyetini, sadakatini ve imanını hatırlarlar.

Hac, tüm Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahiptir ve İslam'ın birleştirici bir gücüdür. Hac ibadeti, dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanları bir araya getirir ve aynı amaç için bir araya gelmenin önemini vurgular. Ayrıca, hac sırasında yapılan ibadetler, Müslümanların manevi hayatını güçlendirir ve kişinin Allah'a yakınlaşmasına yardımcı olur.

HAC SIRASINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Hac sırasında gerçekleştirilen ritüeller, Müslümanların manevi hayatını güçlendirir ve kişinin Allah'a yakınlaşmasına yardımcı olur. Ayrıca, hac, dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanları bir araya getirir ve aynı amaç için bir araya gelmenin önemini vurgular.

1-) İHRAM GİYMEK

Hac ibadeti için Mekke'ye gitmeden önce, müminler ihram adı verilen beyaz iki parça kumaştan oluşan özel bir elbise giyerler. Bu elbise giyildikten sonra, belirli kısıtlamalara uymak gerekmektedir.

2-) TAVAF

Müslümanlar, Kabe'nin çevresinde yedi tur dönerek tavaf ederler. Tavaf sırasında, müminler ellerini Kabe'ye doğru uzatıp, Allah'a dua ederler.

3-) SAFA VE MERVE

Müminler, Safa ve Merve adı verilen iki tepenin arasında yedi kez gidip gelerek koşarlar. Bu, Hz. İbrahim'in eşi Hacer'in, oğlu İsmail'in susuz kaldığı dönemde su aramak için yaptığı çabayı hatırlatır.

4-) VAKFE

Müminler, Arafat'ta Vakfe adı verilen bir ritüel gerçekleştirirler. Burada, gün boyunca ayakta durup dua ederler. Bu, Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i Allah'a kurban etme niyetiyle yapmış olduğu teslimiyet ve sadakati hatırlatır.

5-) KURBAN

Hacılar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserler. Bu, Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i Allah'a kurban etme niyetiyle çıktığı yolda oğlu yerine kendisine gönderilen koçu kurban etmesini hatırlatır.

6-) TAVAFTAN SONRA SAY

Müminler, tavaf tamamlandıktan sonra Safa ve Merve arasında bir defa say yaparlar. Bu, Hz. İbrahim'in eşi Hacer'in İsmail'i bulduğu andaki sevincini hatırlatır.