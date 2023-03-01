RESMİ GAZETE BUGÜN | EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı? - 1 Mart 2023 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN | Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi 21 gün aradan sonra açıldı. İlk gündem maddesi olması beklenen EYT de mecliste görüşülerek yasalaştı. Bunun üzerine yasanın ne zaman yürürlüğe gireceğini merak eden vatandaşlar, EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Ne zaman yayınlanacak? sorularını araştırıyor. İşte merak edilenler...

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EYT MECLİSTEN GEÇTİ

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle 3 haftalık aranın ardından Meclis Genel Kurulu görüşmeleri saat 15:00'da başladı. Meclis'te ilk gündem maddesi EYT oldu. EYT yasa tasarısı öncesinde grup önerileri verildi. EYT'nin yanında deprem gündemi Meclis'in ana başlıkları arasında yer aldı.

TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği EYT kanun teklifi için görüşmelere geçildi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmeler tamamlandı. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: YENİ ŞART GETİRMİYORUZ

Meclis'te açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" dedi.

EYT YASASI MADDELERİ

Genel Kurulda kabul edilen teklif, 4 maddeden oluşuyor.

📌Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

📌İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.

📌Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

📌Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

Teklifin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

EYT RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

EYT düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu'nda oylanıp yasalaşmasının ardından tüm gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a döndü. Başkan Erdoğan'ın yasayı kısa sürede imzalaması bekleniyor. Ardından EYT yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.