SON DEPREMLER! | 27 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

27 ŞUBAT SON DEPREMLER | Kahramanmaraş merkezli ikli yıkıcı depremin ardından 22. güne girilirken depremin zarar verdiği 11 kentte enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Asrın felaketinin 15. gününde, zaten oldukça hasar almış olan Hatay'da 6.4 büyüklüğünde yeni bir deprem kaydedildi. Ardından şiddetli artçılarla 3 kez daha sallanan kentte arama kurtarma çalışmaları sürerken son depremde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 294 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. 22. günde bir şiddetli sarsıntı da Adıyaman'da kaydedildi. Peki deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor mu? İşte 27 Şubat Pazartesi son depremler ve artçılar...

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27 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Adıyaman'da Gölbaşı merkezli 5,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 5.4 km derinlikte gerçekleşen depremin saati 05.51 olarak açıklanırken Kandilli, kısa süre sonra revize ile depremin şiddetini 4.9 olarak bildirdi. Aynı depremi AFAD ise 5,0 şiddetinde ölçtü.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görselde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.