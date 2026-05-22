F.Bahçe Beko, Atina'da yıkıldı!

EuroLeague'de adını Final-Four'a yazdıran Fenerbahçe Beko, Atina'daki organizasyonun yarı final maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler rakibine 79-61 mağlup olarak bir önceki sezon şampiyon olduğu turnuvaya yarı finalde veda etti. Olympiakos, Valencia Basket-Real Madrid maçının galibi ile finalde kozlarını paylaşacak. İşte çeyrek sonuçları...

1. çeyrek sonucu: Olympiakos 18-12 Fenerbahçe Beko

2. çeyrek sonucu: Olympiakos 33-24 Fenerbahçe Beko

3. çeyrek sonucu: Olympiakos 56-41 Fenerbahçe Beko