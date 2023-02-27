Haberler Haberler SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Malatya'da korkutan deprem! Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 27 Şubat 2023

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Malatya'da korkutan deprem! Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 27 Şubat 2023

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, Malatya ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. Yeşilyurt ilçesinin merkezüssü olduğu depreme ilişkin henüz açıklama gelmezken vatandaşlar arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 27 Şubat 2023 son depremler' konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 13:20 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 13:40
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Malatya'da korkutan deprem! Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 27 Şubat 2023

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar sokağa dökülürken arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 27 Şubat 2023 son depremler' konuları araştırılıyor.

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, 5,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 12.04'te yaşanan depremin derinliği ise 6.96 km olarak ölçüldü. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi. Depremin etkisiyle Malatya'daki hasarlı bazı binalarda da göçük oluştuğu öğrenildi. Öte yandan sarsıntının ardından vatandaşların meydanlara toplandığı görüldü.

AFAD'tan yıkılan binalara ilişkin ise "Yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir." açıklaması yapıldı.

20 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'daki depremde ilk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldığını, 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını, can kaybı olmadığını bildirdi. Özer, "5 vatandaşımızı da enkazlardan kurtardık." dedi.

AFAD BAŞKANI SEZER'DEN AÇIKLAMA

AFAD Genel Başkanı Yunus Sezer, depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini 69 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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