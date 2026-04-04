Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe: "Korkak gibi oynadık"

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe: "Korkak gibi oynadık"

Zecoerner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Mücadeleden 2-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekibin teknik Direktörü Erling Moe, maç sonunda açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 17:41
Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, topa sahip olmalarına karşı hücum hattında varlık gösteremediklerini söyleyerek, korkak gibi oynadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, "Deplasmanda yüzde 64-65 topla oynamanın bugün hiçbir işe yaramadığını görmüş olduk. Korkak gibi oynadık. Topa sahip olmamıza rağmen ileri bölgede varlık gösteremedik. Hayal kırıklığı içerisindeyim. Tekrar ayağa kalmamız gerekiyor. Bizim için deplasmana gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz de onlar için elimizden gelen mücadeleyi kalan maçlarda sahaya yansıtacağız" diye konuştu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
