Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Jaja derbi öncesi Trabzonspor taraftarıyla buluştu!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma için kente gelen Brezilyalı futbolcu Jaja, Papara Park'taki TS Club'da taraftarlarla buluştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 17:49
Jaja derbi öncesi Trabzonspor taraftarıyla buluştu!

Taraftarlar için forma imzalayan ve onlarla fotoğraf çektiren Jaja, gazetecilere yaptığı açıklamada, bordo-mavili taraftarları çok sevdiğini söyledi.

Trabzonspor'dan uzun süre önce ayrıldığını hatırlatan Jaja, "Buraya her geldiğimde çok mutlu oluyorum. Şuraya bakın, buradan ayrılalı 14-15 yıl oldu ama taraftarlar beni unutmamış. Ben de onları hiç unutmadım." dedi.

Jaja, Galatasaray karşısında Trabzonspor'dan galibiyet beklediğini anlatarak, "Trabzonspor 3-1 yener. Eğer bizimkiler gol atamazsa ben atarım." ifadelerini kullandı.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
