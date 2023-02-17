Haberler Haberler YÖK BAŞKANI'NDAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI | Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi? Son dakika YÖK açıklaması

YÖK BAŞKANI'NDAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI | Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi? Son dakika YÖK açıklaması

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve11 ilde yıkıma sebep olan depremin ardından KYK yurtlarının depremzedelere açılması ve üniversitelerin yaz sonuna kadar uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi. Konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar, amacın bir an önce üniversitelerde normalleşmek olduğunu belirterek herkesin aklındaki 'Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi?' sorusuna cevap verdi. İşte son dakika YÖK açıklaması...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 15:50
YÖK BAŞKANI'NDAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI | Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi? Son dakika YÖK açıklaması

YÖK BAŞKANI'NDAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI | KahramanmAraş merkezli iki ilçede meydana gelen ve başta KahramanmAraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da yıkıcı hasar ile can kayıplarına neden olan asrın felaketinin ardından, depremden etkilenen vatandaşların KYK yurtlarına yerleştirilmesine karar verildi. Üniversitelerin yaz sonuna kadar uzaktan ve çevrimiçi eğitime devam edeceğinin bildirilmesinin ardından son dakika açıklamalarında bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde normalleşme sürecinin bir an önce başlamasını hedeflediklerini duyurdu. Peki Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi? İşte son dakika YÖK açıklaması...

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?

YÖK Başkanı Erol Özvar, 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılacağını, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı.

"2022-2023 döneminin uzaktan eğitimle devam edilmesine karar verilmişti. Bahar dönemi ile sınırlı olmakla ilgili bazı kararlar alındı. Alınan kararlar Nisan ayı ile tekrar değerlendirilecek. Hibrit eğitim sistemi değerlendirilecek."

SON DAKİKA YÖK AÇIKLAMASI

"YÖK camiamızın depremin yaralarının sarlaması konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini vurgulamak isterim. Depremden doğrudan etkilenen 11 ildeki yükseköğretime ilişkin durum değerlendirmesi yapmak isterim. Bölgede bulunan üniversiteler toplam örgün öğrenim öğrencisinin yüzde 9'una ev sahipliği yapmaktadır.

Şu anda 465 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyoruz. Pazartesi 71 ilde eğitime başlıyoruz. 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı. Artık milli eğitim bakanlığı tüm imkanlarla yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacak. Deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimin tüm ders kitaplarını bastırdık. Önümüzdeki günlerde dağıtacağız.

11 ildeki üniversitelerimizin çoğu kampüsümüzde yıkılan binanın olmadığı görülmüştür. Tüm illerde çoğu binamız kullanabilir durumdadır.

Kahramanmaraş merkezli depremin etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımızın ile öğrencilerimizin barınma durumları gibi birçok faktörü bir arada değerlendirerek 2022-2023 akademik yılı bahar döneminin uzaktan eğitimle tamamlanmasının uygun olacağına karar verilmişti.

Bütün çabamız normalleşmenin en kısa zamanda tamamlanmasınadır. Ön lisans, lisans ve lisans üstünde bahar dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla bazı kararlar alındı. Bu kararları alırken uzman ve bilim insanlarımızla, STK'larla gerekli değerlendirmelerde bulunduk. Alınan kararlar nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecek. Hibrit öğretim seçeneği de değerlendirilecek

(Depremden etkilenen öğrenciler) Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek."

DİĞER
Son dakika haberleri: Tarihi maçın ardından duygusal sözler! 'Bir lider, baba ve ağabey gibiydi! Gözyaşının sel olduğu günlerde...'
Güle güle Josef de Souza! Beşiktaş TFF'ye bildirdi
F.Bahçe'de rota Premier Lig! Hedef...
Kartal'ın gündemindeki Borini'nin transfer şartı netleşti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Üniversiteler ne zaman açılacak, dersler ne zaman başlayacak?
Üniversite online eğitim ne zaman başlayacak 2023?
Depremzede yardım başvurusu ve sorgulama ekranı e-Devlet
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Pazartesi okul var mı 2023 son dakika?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den Güney Koreli Jin-Ho Jo'ya 3 yıllık sözleşme! Fenerbahçe'den Güney Koreli Jin-Ho Jo'ya 3 yıllık sözleşme! 15:36
Başakşehir Figueiredo 3.5 yıllık sözleşme imzaladı Başakşehir Figueiredo 3.5 yıllık sözleşme imzaladı 15:21
Adekugbe'nin lisansı çıktı! Adekugbe'nin lisansı çıktı! 15:00
"Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim" "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim" 14:54
Trabzonspor Düsseldorf'la yardım maçı oynayacak Trabzonspor Düsseldorf'la yardım maçı oynayacak 14:31
Beşiktaş transferini TFF'ye bildirdi! Beşiktaş transferini TFF'ye bildirdi! 14:26
Daha Eski
Halil İbrahim Pehlivan'ın yeni takımı belli oldu! Halil İbrahim Pehlivan'ın yeni takımı belli oldu! 14:02
Boluspor, İsmail Çipe’yi TFF’ye bildirdi Boluspor, İsmail Çipe’yi TFF’ye bildirdi 14:01
Fenerbahçe'den 2 transfer birden! Fenerbahçe'den 2 transfer birden! 13:46
Arjantinli yıldızın serbest kalma bedeli belli oldu! Arjantinli yıldızın serbest kalma bedeli belli oldu! 13:31
Beşiktaş ayrılığı TFF'ye bildirdi Beşiktaş ayrılığı TFF'ye bildirdi 12:33
F.Bahçe'de rota Premier Lig! Hedef... F.Bahçe'de rota Premier Lig! Hedef... 12:27