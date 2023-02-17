YÖK BAŞKANI'NDAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI | Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi? Son dakika YÖK açıklaması

YÖK BAŞKANI'NDAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI | KahramanmAraş merkezli iki ilçede meydana gelen ve başta KahramanmAraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da yıkıcı hasar ile can kayıplarına neden olan asrın felaketinin ardından, depremden etkilenen vatandaşların KYK yurtlarına yerleştirilmesine karar verildi. Üniversitelerin yaz sonuna kadar uzaktan ve çevrimiçi eğitime devam edeceğinin bildirilmesinin ardından son dakika açıklamalarında bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde normalleşme sürecinin bir an önce başlamasını hedeflediklerini duyurdu. Peki Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi? İşte son dakika YÖK açıklaması...

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?

YÖK Başkanı Erol Özvar, 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılacağını, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı.

"2022-2023 döneminin uzaktan eğitimle devam edilmesine karar verilmişti. Bahar dönemi ile sınırlı olmakla ilgili bazı kararlar alındı. Alınan kararlar Nisan ayı ile tekrar değerlendirilecek. Hibrit eğitim sistemi değerlendirilecek."

SON DAKİKA YÖK AÇIKLAMASI

"YÖK camiamızın depremin yaralarının sarlaması konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini vurgulamak isterim. Depremden doğrudan etkilenen 11 ildeki yükseköğretime ilişkin durum değerlendirmesi yapmak isterim. Bölgede bulunan üniversiteler toplam örgün öğrenim öğrencisinin yüzde 9'una ev sahipliği yapmaktadır.

Şu anda 465 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyoruz. Pazartesi 71 ilde eğitime başlıyoruz. 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı. Artık milli eğitim bakanlığı tüm imkanlarla yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacak. Deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimin tüm ders kitaplarını bastırdık. Önümüzdeki günlerde dağıtacağız.

11 ildeki üniversitelerimizin çoğu kampüsümüzde yıkılan binanın olmadığı görülmüştür. Tüm illerde çoğu binamız kullanabilir durumdadır.

Kahramanmaraş merkezli depremin etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımızın ile öğrencilerimizin barınma durumları gibi birçok faktörü bir arada değerlendirerek 2022-2023 akademik yılı bahar döneminin uzaktan eğitimle tamamlanmasının uygun olacağına karar verilmişti.

Bütün çabamız normalleşmenin en kısa zamanda tamamlanmasınadır. Ön lisans, lisans ve lisans üstünde bahar dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla bazı kararlar alındı. Bu kararları alırken uzman ve bilim insanlarımızla, STK'larla gerekli değerlendirmelerde bulunduk. Alınan kararlar nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecek. Hibrit öğretim seçeneği de değerlendirilecek

(Depremden etkilenen öğrenciler) Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek."