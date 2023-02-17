ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? | Üniversitelerde online, çevrimiçi dersler ne zaman başlayacak? YÖK başkanından son dakika açıklaması

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? | Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesinin ardından yaptığı açıklamada 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin soruları yanıtladı. Nisan ayında üniversitelerin durumunu yeniden gözden geçireceklerini bildiren Özvar, hibrit eğitim ihtimaline ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde online, çevrimiçi dersler ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELERDE ONLİNE, ÇEVRİMİÇİ DERSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversitelilerin durumları ve uzaktan eğitim ile hibrit sistem konularına açıklık getiren YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde eğitime 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlanacağını duyurdu. Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimi de hibrit seçeneğinin de değerlendireleceğini duyuran Özvar, "Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrenciler eğitimlerini yüz yüze sürdürecekler. (Depremden etkilenen öğrenciler) Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek. (Depremden etkilenen öğrenciler) Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi." ifadelerini kullandı.

YÖK BAŞKANINDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

"Kahramanmaraş merkezli depremin etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımızın ile öğrencilerimizin barınma durumları gibi birçok faktörü bir arada değerlendirerek 2022-2023 akademik yılı bahar döneminin uzaktan eğitimle tamamlanmasının uygun olacağına karar verilmişti.

Bütün çabamız normalleşmenin en kısa zamanda tamamlanmasınadır. Ön lisans, lisans ve lisans üstünde bahar dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla bazı kararlar alındı. Bu kararları alırken uzman ve bilim insanlarımızla, STK'larla gerekli değerlendirmelerde bulunduk. Alınan kararlar nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecek. Hibrit öğretim seçeneği de değerlendirilecek

(Depremden etkilenen öğrenciler) Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek."

Hibrit eğitim, karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır.