SED YARDIMI 2023 | SED yardımı ne kadar? Sed ödemesi ne zaman ve kimlere yapılacak?

SED yardım ödemeleri 2023 yılında artışa gidildi. İhtiyaç sahibi ailelere çocukların bakımı için verilen SED yardımı ne kadar oldu? SED yardımı ne zaman yatacak? Ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

2023 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

Çocuk (Okul öncesi) 2059,99 TL

Çocuk (İlköğretim) 3090,00 TL

Çocuk (Ortaöğretim) 3295,99 TL

Çocuk (Ortaöğretim çağında okumayan) 2059,99 TL

Çocuk (Yükseköğretim) 3708,00 TL

Kuruluş bakımından ayrılan gençler 1,648,00 TL

SED BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;