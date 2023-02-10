YKS'DE 12. SINIF 2. DÖNEM KONULARI ÇIKMAYACAK | 2023 12. sınıf 2. dönem konuları hangileri? TYT AYT hangi konular olacak?

YKS'DE 12. SINIF 2. DÖNEM KONULARI ÇIKMAYACAK | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından okullara ara verilmesi ve deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitimlerine bir süre devam edemeyecek olması sebebiyle YKS'de 12. sınıf ikinci dönem konularının yer almayacağını duyurdu. Peki 12. sınıf 2. dönem konuları hangileri? İşte detaylar..

12. SINIF 2. DÖNEM KONULARI HANGİLERİ?

AYT 12. SINIF İNKILAP TARİHİ 2. DÖNEM KONULARI

İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya

II. Dünya Savaşı Döneminde Türkiye ve Dünya

II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye ve Dünya

Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye

21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

AYT 12. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM KONULARI

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Bir Roman Örneği

1980 Sonrası Türk Edebiyatında Bir Roman Örneği

Türk Dünyası Edebiyatından Bir Roman Örneği

Dünya Edebiyatından Bir Roman Örneği

Dil Bilgisi: Paragrafta Anlam

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama

1950 Sonrası Türk Tiyatrosunda 3 Metin

Dünya Edebiyatından Bir Deneme Örneği

Cumhuriyet Döneminden Bir Deneme Örneği

Cumhuriyet Dönemi'nden iki söylev örneği

İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatından bir söylev örneği

İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatından bir söylev örneği

AYT 12. SINIF MATEMATİK 2. DÖNEM KONULARI

Türev

Limit

İntegral

Belirsiz integral

Belirli İntegral

Çemberin Analitik İncelenmesi

AYT 12. SINIF FELSEFE 2. DÖNEM KONULARI

Sanat Felsefesi

Din Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Bilim Felsefesi

AYT 12. SINIF KİMYA 2. DÖNEM KONULARI

Molekül Geometrisi

Alkanlar

Alkenler

Alkinler

Aromatik Bileşikler

Alkol Eter

Aldehit Keto

Kimyada Karboksilik Asit ve Ester

AYT 12. SINIF BİYOLOJİ 2. DÖNEM KONULARI

Solunum

Bitkide Yapı

Bitkide Hormonlar

Madde Taşınması

Bitkide Üreme

AYT 12. SINIF FİZİK 2. DÖNEM KONULARI

Doppler ve Ses Dalgaları

Elektromanyetik Dalgalar

Modern Atom Teorisi

Büyük Patlama

Atom Altı Parçacıklar

Siyah Cisim Işıması

Foto Elektrik Molay

Özel Görelelik

Modern Fizik Uygulamaları

AYT 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ 2. DÖNEM KONULARI