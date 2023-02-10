YKS'DE 12. SINIF 2. DÖNEM KONULARI ÇIKMAYACAK | 2023 12. sınıf 2. dönem konuları hangileri? TYT AYT hangi konular olacak?

YKS'DE 12. SINIF 2. DÖNEM KONULARI ÇIKMAYACAK | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından okullara ara verilmesi ve deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitimlerine bir süre devam edemeyecek olması sebebiyle YKS'de 12. sınıf ikinci dönem konularının yer almayacağını duyurdu. Peki 12. sınıf 2. dönem konuları hangileri? İşte detaylar..
12. SINIF 2. DÖNEM KONULARI HANGİLERİ?
AYT 12. SINIF İNKILAP TARİHİ 2. DÖNEM KONULARI
- İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
- II. Dünya Savaşı Döneminde Türkiye ve Dünya
- II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye ve Dünya
- Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
- 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
AYT 12. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM KONULARI
- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Bir Roman Örneği
- 1980 Sonrası Türk Edebiyatında Bir Roman Örneği
- Türk Dünyası Edebiyatından Bir Roman Örneği
- Dünya Edebiyatından Bir Roman Örneği
- Dil Bilgisi: Paragrafta Anlam
- Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama
- 1950 Sonrası Türk Tiyatrosunda 3 Metin
- Dünya Edebiyatından Bir Deneme Örneği
- Cumhuriyet Döneminden Bir Deneme Örneği
- Cumhuriyet Dönemi'nden iki söylev örneği
- İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatından bir söylev örneği
- İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatından bir söylev örneği
AYT 12. SINIF MATEMATİK 2. DÖNEM KONULARI
- Türev
- Limit
- İntegral
- Belirsiz integral
- Belirli İntegral
- Çemberin Analitik İncelenmesi
AYT 12. SINIF FELSEFE 2. DÖNEM KONULARI
- Sanat Felsefesi
- Din Felsefesi
- Siyaset Felsefesi
- Bilim Felsefesi
AYT 12. SINIF KİMYA 2. DÖNEM KONULARI
- Molekül Geometrisi
- Alkanlar
- Alkenler
- Alkinler
- Aromatik Bileşikler
- Alkol Eter
- Aldehit Keto
- Kimyada Karboksilik Asit ve Ester
AYT 12. SINIF BİYOLOJİ 2. DÖNEM KONULARI
- Solunum
- Bitkide Yapı
- Bitkide Hormonlar
- Madde Taşınması
- Bitkide Üreme
AYT 12. SINIF FİZİK 2. DÖNEM KONULARI
- Doppler ve Ses Dalgaları
- Elektromanyetik Dalgalar
- Modern Atom Teorisi
- Büyük Patlama
- Atom Altı Parçacıklar
- Siyah Cisim Işıması
- Foto Elektrik Molay
- Özel Görelelik
- Modern Fizik Uygulamaları
AYT 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ 2. DÖNEM KONULARI
- Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar
- Kur'an'dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet
- Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
- İktisadi Hayatla İlgili Meseleler
- Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler
- Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
- Kur'an'dan Mesajlar: En'âm suresi 151-152. Ayetler
- Hinduizm
- Budizm
- Konfüçyanizm
- Taoizm