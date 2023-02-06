DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NDAN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI: "Deprem bölgesinde evlerine giremeyenler camilerde kalabilirler"

Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7,4 şiddetindeki depremin ardından bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. İlk belirlemelere göre 7 ilde 76 kişniin hayatını kaybettiği depremin ardından saat 07.24'e kadar 41 artçı sarsıntı meydana geldi. Vatandaşlara evlere girmemeleri uyarısı yapılırken deprem bölgesinde hava sıcaklığının düşük olması, yağmur ve kar yağışı da vatandaşları olumsuz etkiliyor.

CAMİLERİN KAPISI DEPREMZEDELERE AÇILDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşların camilerde kalabileceğini bildirdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinde evlerine giremeyen tüm vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde il müftülüklerimiz ve din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş Pazarcık merkezde meydana gelen ve birçok çevre ilde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak ekiplerimizle deprem bölgesinde milletimizin yanında olacağız.

Deprem bölgesinde evlerine giremeyen tüm vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde il müftülüklerimiz ve din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler."