DEPREM BÖLGESİNDE HAVA NASIL? | Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Kilis, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye hava durumu

Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu 7,4 şiddetindeki depremin ardından Bakanların çoğu AFAD merkezinde toplanırken deprem bögelerine de arama kurtarma çalışmalarının yönlendirildiği öğrenildi. Şanlıurfa Valisi, kentte şiddetli şekilde hissedilen deprem nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiğini, Osmaniye Valisi ise 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. Artçı sarsıntılar devam ederken bölgede hava durumu da merak ediliyor. İşte detaylar...

KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU

ADANA HAVA DURUMU

DİYARBAKIR HAVA DURUMU

KİLİS HAVA DURUMU

KAYSERİ HAVA DURUMU

GAZİANTEP HAVA DURUMU

ŞANLIURFA HAVA DURUMU

OSMANİYE HAVA DURUMU