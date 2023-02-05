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DEPREM BÖLGESİNDE HAVA NASIL? | Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Kilis, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye hava durumu

AFAD'ın açıkladığı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, saat 04.17'de meydana gelen deprem tüm Güneydoğu Anadolu'da hissedildi. Birçok kentte yıkıcı hasara neden olan sarsıntı nedeniyle 4. seviye alarm durumuna geçilirken depremin hasar verdiği bölgelerden acı haberler gelmeye devam ediyor. Peki deprem bölgelerinde hava nasıl? Kar, yağmur var mı? İşte Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Kilis, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 08:10 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 08:20
DEPREM BÖLGESİNDE HAVA NASIL? | Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Kilis, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye hava durumu

Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu 7,4 şiddetindeki depremin ardından Bakanların çoğu AFAD merkezinde toplanırken deprem bögelerine de arama kurtarma çalışmalarının yönlendirildiği öğrenildi. Şanlıurfa Valisi, kentte şiddetli şekilde hissedilen deprem nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiğini, Osmaniye Valisi ise 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. Artçı sarsıntılar devam ederken bölgede hava durumu da merak ediliyor. İşte detaylar...

KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU

ADANA HAVA DURUMU

DİYARBAKIR HAVA DURUMU

KİLİS HAVA DURUMU

KAYSERİ HAVA DURUMU

GAZİANTEP HAVA DURUMU

ŞANLIURFA HAVA DURUMU

OSMANİYE HAVA DURUMU

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