DEPREM BÖLGESİNDE HAVA NASIL? | Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Kilis, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye hava durumu

Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu 7,4 şiddetindeki depremin ardından Bakanların çoğu AFAD merkezinde toplanırken deprem bögelerine de arama kurtarma çalışmalarının yönlendirildiği öğrenildi. Şanlıurfa Valisi, kentte şiddetli şekilde hissedilen deprem nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiğini, Osmaniye Valisi ise 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. Artçı sarsıntılar devam ederken bölgede hava durumu da merak ediliyor. İşte detaylar...
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
ADANA HAVA DURUMU
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
KİLİS HAVA DURUMU
KAYSERİ HAVA DURUMU
GAZİANTEP HAVA DURUMU
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
OSMANİYE HAVA DURUMU