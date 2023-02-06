DEPREM BÖLGESİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER | Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Malatya, Gaziantep ilk görüntüler geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, saat 04.17'de meydana gelen deprem Güneydoğu Anadolu'da birçok ilde ağır hasara neden oldu. Malatya'da 23, Şanlıurfa'da 12, Osmaniye'de 5 ve Kahramanmaraş'ta 3 kişi hayatını kaybederken bölgeden yürek burkan ilk görüntüler de gelmeye başladı. Bazıları yağmur, bazıları ise kar yağışlı ve soğuk hava etkisi altındaki birçok kentte sık sık artçılar hissedilirken gelen ilk görüntüler şöyle:

DİYARBAKIR

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok kentte de hissedildi. Deprem en çok hisseden illerden olan Diyarbakır'da 7 bina yıkıldı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 79 kişi de yaralandı.

Enkaz arama çalışmalarının devam ettiği kente çevre illerden AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.

ELAZIĞ

Deprem Elazığ'da şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin ardından merkeze bağlı Akpınar Mahallesine bağlı Susam sokak üzerinde bulunan 9 katlı bir binanın giriş kısmındaki duvarlar yıkıldı. Olay yerine giden AFAD ve polis ekipleri, binada yaşayan vatandaşları tahliye ederek toplanma alanına götürdü.

Polis ve AFAD ekipleri tarafından binanın etrafına şerit çekildi.

ADANA

KAHRAMANMARAŞ

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan tarafından yapılan açıklamada, depremde şu ana dek 15 vatandaşın vefat ettiği ve 30 kişinin de yaralı olduğu bildirildi.