Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 1 Şubat Çarşamba 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI - 1 Şubat Çarşamba 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

1 Şubat Çarşamba 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 1 Şubat Çarşamba günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 06:52 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 07:20
CANLI ALTIN FİYATLARI - 1 Şubat Çarşamba 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 1 Şubat Çarşamba günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉1 Şubat Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.163,98

Gram altın satış: 1.164,16

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.914,00

Çeyrek altın satış: 1.935,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.829,00

Yarım altın satış: 3.870,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.634,00

Tam altın satış: 7.710,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.784,00

Cumhuriyet altını satış: 7.901,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.840,00

Ata altın satış: 7.908,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Şubat Çarşamba günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika haberleri: Karagümrük - Beşiktaş maçı sonrası olay sözler! "Ali Şansalan ve VAR skandalı..."
28 kilo verdi! Çöp Adam’ın Meryem’i Elçin Afacan'ın son haline bakın iğne ipliğe döndü! Sırrını sonunda açıkladı! Bakın nasıl zayıflamış...
Fenerbahçe daha bitirmedi! 2 transfer yolda
Fırtına'da ayağa kalkma vakti! İşte Avcı'nın Antalyaspor maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? (1 Şubat 2023)
TÜİK 2023 Ocak enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
e-Devlet MTV borcu sorgulama ve ödeme ekranı
2023 yarıyıl sömestr tatili ne zaman bitecek?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye 19'luk sol açık! Genç avı devam ediyor F.Bahçe'ye 19'luk sol açık! Genç avı devam ediyor 01:35
Union Berlin Almanya Kupası'nda çeyrek finalde Union Berlin Almanya Kupası'nda çeyrek finalde 01:27
Union Berlin Almanya Kupası'nda çeyrek finalde Union Berlin Almanya Kupası'nda çeyrek finalde 01:26
Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Buruk'un Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Buruk'un 01:22
Manisa FK'da Yalçın Koşukavak dönemi! Manisa FK'da Yalçın Koşukavak dönemi! 01:14
Vakıfbank deplasmanda Kızılyıldız'a acımadı! Vakıfbank deplasmanda Kızılyıldız'a acımadı! 01:12
Daha Eski
Galatasaray evinde AEK'ya direnemedi Galatasaray evinde AEK'ya direnemedi 01:12
Newcastle United İngiltere Lig Kupasında finalde! Newcastle United İngiltere Lig Kupasında finalde! 01:12
Inter İtalya Kupası'nda yarı finalde! Inter İtalya Kupası'nda yarı finalde! 01:12
Newcastle United İngiltere Lig Kupasında finalde! Newcastle United İngiltere Lig Kupasında finalde! 01:12
Inter İtalya Kupası'nda yarı finalde! Inter İtalya Kupası'nda yarı finalde! 00:56
Resmen açıklandı: Zymer Bytyqi Olympiakos'ta! Resmen açıklandı: Zymer Bytyqi Olympiakos'ta! 00:50