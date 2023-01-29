BALIKESİR TOKİ CANLI İZLE - Balıkesir Altıeylül TOKİ kura çekilişi - Balıkesir Altıeylül Gaziosmanpaşa TOKİ kazananlar isim listesi

BALIKESİR ALTIEYLÜL TOKİ CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri Balıkesir'de devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 29 Ocak Pazar günü Balıkesir'de Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa kurası yapılacak. Altıeylül'de inşa edilecek 1.450 konut, Ayvalık'ta inşa edilecek 300 konut, Bandırma'da inşa edilecek 388 konut, Havran ilçesinde inşa edilecek 100 konut, İvrindi ilçesinde inşa edilecek 142 konut, Bigadiç ilçesinde inşa edilecek 500 konut, Sındırgı ilçesinde inşa edilecek 240 konut, Susurluk ilçesinde inşa edilecek 300 konut, Dursunbey ilçesinde inşa edilecek 150 konut, Marmara ilçesinde inşa edilecek 140 konut, Balya ilçesinde inşa edilecek 75 konut ve Savaştepe ilçesinde inşa edilecek 190 konutun kura çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Balıkesir TOKİ canlı izle, Balıkesir Altıeylül TOKİ kura çekilişi ve Balıkesir TOKİ kazananlar isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

BALIKESİR ALTIEYLÜL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

BALIKESİR ALTIEYLÜL TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

BALIKESİR'DE HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Balıkesir'de ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 12 farklı ilçede, ilk etapta 3.975 adet yapılacak.

29 OCAK BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌BALIKESİR ALTIEYLÜL: 1450 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

30 OCAK BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌AYVALIK KAZIMKARABEKİR MAHALLESİ: 300 konut

📌BANDIRMA KAYACIK MAHALLESİ: 388 konut

📌HAVRAN BÜYÜKDERE MAHALLESİ: 100 konut

📌İVRİNDİ KURTULUŞ MAHALLESİ: 142 konut

📌BİGADİÇ ÇAVUŞ MAHALLESİ: 500 konut

31 OCAK BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌SINDIRGI ÇAVDAROĞLU MAHALLESİ: 240 konut

📌SUSURLUK SULTANİYE MAHALLESİ: 300 konut

📌DURSUNBEY: 150 konut

📌MARMARA ÇINARLI MAHALLESİ: 140 konut

BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN KURASI ÇEKİLMEYECEK İLÇELER

📌BALYA: 75 konut

📌SAVAŞTEPE KARACALAR MAHALLESİ: 190 konut