BALIKESİR TOKİ SONUÇ - Balıkesir Altıeylül kura çekiliş sonuçları | Balıkesir TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

BALIKESİR TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Balıkesir'de devam ediyor. Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Balıkesir TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Balıkesir kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...
BALIKESİR ALTIEYLÜL TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
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BALIKESİR İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI
- AYVALIK Kazımkarabekir Mahallesi: 300 konut
- BANDIRMA Kayacık Mahallesi: 388 konut
- HAVRAN Büyükdere Mahallesi: 100 konut
- İVRİNDİ Kurtuluş Mahallesi: 142 konut
- BİGADİÇ Çavuş Mahallesi: 500 konut
- SINDIRGI Çavdaroğlu Mahallesi: 240 konut
- SUSURLUK Sultaniye Mahallesi: 300 konut
- DURSUNBEY: 150 konut
- MARMARA Çınarlı Mahallesi: 140 konut
- BALYA: 75 konut
- SAVAŞTEPE Karacalar Mahallesi: 190 konut