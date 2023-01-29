Haberler Haberler BALIKESİR TOKİ SONUÇ - Balıkesir Altıeylül kura çekiliş sonuçları | Balıkesir TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

BALIKESİR TOKİ SONUÇ - Balıkesir Altıeylül kura çekiliş sonuçları | Balıkesir TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

BALIKESİR ALTIEYLÜL TOKİ SONUÇ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası Balıkesir'de devam ediyor. 29 Ocak'ta Balıkesir Altıeylül'de inşa edilecek konutlar için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Balıkesir Altıeylül TOKİ kura çekiliş sonuçları, Balıkesir TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, TOKİ Balıkesir Altıeylül Gaziosmanpaşa çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Balıkesir kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 08:50 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 09:10
BALIKESİR TOKİ SONUÇ - Balıkesir Altıeylül kura çekiliş sonuçları | Balıkesir TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

BALIKESİR TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Balıkesir'de devam ediyor. Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Balıkesir TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Balıkesir kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

BALIKESİR ALTIEYLÜL TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BALIKESİR TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

BALIKESİR İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • AYVALIK Kazımkarabekir Mahallesi: 300 konut
  • BANDIRMA Kayacık Mahallesi: 388 konut
  • HAVRAN Büyükdere Mahallesi: 100 konut
  • İVRİNDİ Kurtuluş Mahallesi: 142 konut
  • BİGADİÇ Çavuş Mahallesi: 500 konut
  • SINDIRGI Çavdaroğlu Mahallesi: 240 konut
  • SUSURLUK Sultaniye Mahallesi: 300 konut
  • DURSUNBEY: 150 konut
  • MARMARA Çınarlı Mahallesi: 140 konut
  • BALYA: 75 konut
  • SAVAŞTEPE Karacalar Mahallesi: 190 konut
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de yaprak dökümü başladı! 3 yıldıza beklenmedik veda...
Restoran ve kafeler "kuver" kılıfıyla soyguna başladı! Adisyona bakan çılgına döndü
Flaş sözler! "Bazı radikal kararları alması gerekir"
Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Balıkesir Altıeylül TOKİ kura çekilişi canlı izle
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Muğla Kavaklıdere Yatağan TOKİ kura çekilişi canlı izle
Muğla Kavaklıdere Yatağan TOKİ sonuç - Kazananlar isim listesi
İstanbul su kesintisi olan ilçeler listesi İSKİ (29 Ocak 2023)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'a övgüler: "Alkışlamaktan ellerim nasır tuttu" Buruk'a övgüler: "Alkışlamaktan ellerim nasır tuttu" 08:45
Flaş sözler! "Bazı radikal kararları alması gerekir" Flaş sözler! "Bazı radikal kararları alması gerekir" 07:54
Buruk'a övgüler: "Alkışlamaktan ellerim nasır tuttu" Buruk'a övgüler: "Alkışlamaktan ellerim nasır tuttu" 07:21
Manu FA Cup'ta üst tura yükseldi! Manu FA Cup'ta üst tura yükseldi! 01:21
Manu FA Cup'ta üst tura yükseldi! Manu FA Cup'ta üst tura yükseldi! 01:20
Marsilya'da kazanan çıkmadı! Marsilya'da kazanan çıkmadı! 01:15
Daha Eski
Marsilya'da kazanan çıkmadı! Marsilya'da kazanan çıkmadı! 01:14
G.Saray çok tuhaf bir takım! G.Saray çok tuhaf bir takım! 00:53
Tosun Paşa'ya sözleşme jesti! Opsiyon devre dışı bırakılacak Tosun Paşa'ya sözleşme jesti! Opsiyon devre dışı bırakılacak 00:47
🔴A SPOR CANLI YAYIN 🔴A SPOR CANLI YAYIN 00:17
İşte ara transferde atılan imzalar İşte ara transferde atılan imzalar 00:16
F.Bahçe Oosterwolde'yi resmen duyurdu! F.Bahçe Oosterwolde'yi resmen duyurdu! 00:07