BALIKESİR BİGADİÇ TOKİ SONUÇ - Balıkesir Bigadiç Bandırma Ayvalık kura çekiliş sonuçları | Balıkesir TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

BALIKESİR BİGADİÇ BANDIRMA AYVALIK TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Balıkesir'de devam ediyor. Bigadiç, Bandırma ve Ayvalık ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Balıkesir TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Balıkesir kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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