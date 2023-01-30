Haberler Haberler BALIKESİR BİGADİÇ TOKİ SONUÇ - Balıkesir Bigadiç Bandırma Ayvalık kura çekiliş sonuçları | Balıkesir TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

BALIKESİR BİGADİÇ TOKİ SONUÇ - Balıkesir Bigadiç Bandırma Ayvalık kura çekiliş sonuçları | Balıkesir TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

BALIKESİR BİGADİÇ TOKİ SONUÇ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası Balııkesir'de devam ediyor. 30 Ocak'ta Balıkesir Bandırma, Bigadiç, İvrindi, Ayvalık, Havran ilçelerinde inşa edilecek konutlar için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Balıkesir Bigadiç TOKİ kura çekiliş sonuçları, Balıkesir TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, TOKİ Balıkesir Bigadiç Bandırma Ayvalık çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Balıkesir kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 09:10
BALIKESİR BİGADİÇ TOKİ SONUÇ - Balıkesir Bigadiç Bandırma Ayvalık kura çekiliş sonuçları | Balıkesir TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

BALIKESİR BİGADİÇ BANDIRMA AYVALIK TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Balıkesir'de devam ediyor. Bigadiç, Bandırma ve Ayvalık ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Balıkesir TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Balıkesir kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

BALIKESİR BİGADİÇ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

BALIKESİR AYVALIK TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

BALIKESİR BANDIRMA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

BALIKESİR TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

BALIKESİR İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • BALIKESİR ALTIEYLÜL: 1450 konut
  • AYVALIK KAZIMKARABEKİR MAHALLESİ: 300 konut
  • BANDIRMA KAYACIK MAHALLESİ: 388 konut
  • HAVRAN BÜYÜKDERE MAHALLESİ: 100 konut
  • İVRİNDİ KURTULUŞ MAHALLESİ: 142 konut
  • BİGADİÇ ÇAVUŞ MAHALLESİ: 500 konut
  • SINDIRGI ÇAVDAROĞLU MAHALLESİ: 240 konut
  • SUSURLUK SULTANİYE MAHALLESİ: 300 konut
  • DURSUNBEY: 150 konut
  • MARMARA ÇINARLI MAHALLESİ: 140 konut
  • BALYA: 75 konut
  • SAVAŞTEPE KARACALAR MAHALLESİ: 190 konut

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