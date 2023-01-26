DENİZLİ TOKİ CANLI İZLE - Denizli Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkez, Sarayköy TOKİ kura çekilişi - Denizli TOKİ kazananlar isim listesi

DENİZLİ ACIPAYAM ÇİVRİL HONAZ MERKEZ SARAYKÖY TOKİ CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri Denizli'de devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 26 Ocak Perşembe günü Denizli'de Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkez ve Sarayköy ilçelerinin kurası yapılacak. Acıpayam'da inşa edilecek 508 konut, Çivril'de inşa edilecek 100 konut, Honaz 3. Etap'ta inşa edilecek 150 konut, Merkez'de (Merkezefendi, Pamukkale) inşa edilecek 650 konut ve Sarayköy'de inşa edilecek 238 konutun kura çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Denizli Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkez, Sarayköy TOKİ canlı izle, Denizli Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkez, Sarayköy TOKİ kura çekilişi ve Denizli TOKİ kazananlar isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

DENİZLİ ACIPAYAM KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

DENİZLİ ÇİVRİL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

DENİZLİ HONAZ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

DENİZLİ MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

DENİZLİ SARAYKÖY KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

DENİZLİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

DENİZLİ HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Denizli'de ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 16 ilçede, ilk etapta 3.150 adet yapılacak.

26 OCAK DENİZLİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌ACIPAYAM: 508 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌ÇİVRİL: 100 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌HONAZ 3. ETAP: 150 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌MERKEZ (MERKEZEFENDİ,PAMUKKALE): 650 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌SARAYKÖY: 238 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

27 OCAK DENİZLİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌BABADAĞ: 47 konut

📌BEKİLLİ: 80 konut

📌BOZKURT: 100 konut

📌BULDAN: 126 konut

📌ÇAL 4. ETAP: 250 konut

📌ÇARDAK: 120 konut

📌KALE: 70 konut

📌SERİNHİSAR: 198 konut

📌TAVAS: 100 konut

📌TAVAS KIZILCABÖLÜK: 100 konut

BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN KURASI ÇEKİLMEYECEK İLÇELER

📌BAKLAN: 220 konut

📌BEYAĞAÇ: 93 konut