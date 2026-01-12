CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler SURVIVOR ELEME ADAYI | 12 Ocak Survivor 1. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR ELEME ADAYI | 12 Ocak Survivor 1. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star’da 12 Ocak tarihli bölüm sonrası eleme heyecanı gündemin ilk sırasına yerleşti. Dokunulmazlık oyununun ardından yapılan ada konseyinde haftanın eleme adayı belli oldu. İzleyiciler ise “Survivor 12 Ocak eleme adayı kim oldu?” ve “Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?” sorularına yanıt arıyor. İşte Survivor’da yaşanan kritik gecenin detayları…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 23:57 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 00:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SURVIVOR ELEME ADAYI | 12 Ocak Survivor 1. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da 12 Ocak bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu, yarışmanın kaderini belirledi. Kazanan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden ekipten bir yarışmacı eleme adayı olarak potaya girdi. İzleyiciler şimdi "Survivor 12 Ocak eleme adayı kim?" ve "Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Survivor'da gecenin öne çıkan gelişmeleri…

Survivor izlemek için tıklayın

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

12 Ocak Pazartesi günü ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler Takımı kazandı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 12 Ocak Pazartesi günü eleme potasında en çok ismi çıkan isim Lina oldu.

Survivor Lina hakkında merak edilenler Devamını Oku BUNU DA OKU

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal

REKLAM - Abi
F.Bahçe'de Kante sürprizi! Teklif ortaya çıktı
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Suriye ordusundan Halep'in doğusuna takviye birlik! YPG/SDG'nin olası hamlesine sert karşılık vurgusu
Aslan transferde mutlu sona ulaştı! Onyedika'nın sözleşme detayları...
G.Saray'dan Rüdiger hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ertuğrul Doğan'dan flaş transfer itirafları! Ertuğrul Doğan'dan flaş transfer itirafları! 22:20
Manisa FK'den evinde kritik galibiyet! Manisa FK'den evinde kritik galibiyet! 22:17
A. Efes Büyükçekmece'yi deplasmanda mağlup etti! A. Efes Büyükçekmece'yi deplasmanda mağlup etti! 22:05
Fenerbahçe’de N’Golo Kante iddiası! Fenerbahçe’de N’Golo Kante iddiası! 21:41
F.Bahçe'de Kante sürprizi! Teklif ortaya çıktı F.Bahçe'de Kante sürprizi! Teklif ortaya çıktı 21:40
CANLI | PSG Paris FC maçı bilgileri CANLI | PSG Paris FC maçı bilgileri 21:25
Daha Eski
Aslan transferde mutlu sona ulaştı! Onyedika'nın sözleşme detayları... Aslan transferde mutlu sona ulaştı! Onyedika'nın sözleşme detayları... 21:19
Liverpool Barnsley FA Kupası maçı bilgileri Liverpool Barnsley FA Kupası maçı bilgileri 20:58
R. Madrid'de Xabi Alonso dönemi sona erdi! Yeni hoca açıklandı R. Madrid'de Xabi Alonso dönemi sona erdi! Yeni hoca açıklandı 20:31
Beşiktaş'ta o ismin sözleşmesi feshedildi! Beşiktaş'ta o ismin sözleşmesi feshedildi! 19:09
G. Saray'ın yeni transferi: Onyedika! G. Saray'ın yeni transferi: Onyedika! 19:01
F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı 18:56