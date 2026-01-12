SURVIVOR ELEME ADAYI | 12 Ocak Survivor 1. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Survivor'da 12 Ocak bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu, yarışmanın kaderini belirledi. Kazanan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden ekipten bir yarışmacı eleme adayı olarak potaya girdi. İzleyiciler şimdi "Survivor 12 Ocak eleme adayı kim?" ve "Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Survivor'da gecenin öne çıkan gelişmeleri…

Survivor izlemek için tıklayın

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

12 Ocak Pazartesi günü ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler Takımı kazandı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 12 Ocak Pazartesi günü eleme potasında en çok ismi çıkan isim Lina oldu.

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal