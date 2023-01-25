Haberler Haberler BURDUR TOKİ CANLI İZLE - Burdur canlı TOKİ kura çekilişi 25 Ocak 2023 - Isparta 1+1, 2+1, 2+1 TOKİ kazananlar isim listesi

BURDUR TOKİ CANLI İZLE - Burdur canlı TOKİ kura çekilişi 25 Ocak 2023 - Isparta 1+1, 2+1, 2+1 TOKİ kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 25 Ocak Çarşamba günü Burdur'da çekiliyor. Burdur Ağlasun, Bucak, Çavdır, Gölhisar, Merkez ve Tefenni ilçelerinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Burdur TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Burdur TOKİ canlı izle ve kura çekiliş sonuçları ile kazananların isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 07:50
BURDUR TOKİ CANLI İZLE - Burdur canlı TOKİ kura çekilişi 25 Ocak 2023 - Isparta 1+1, 2+1, 2+1 TOKİ kazananlar isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 25 Aralık Cumartesi günü Burdur kurası yapılıyor. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Burdur TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Burdur isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

BURDUR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

BURDUR TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

BURDUR HANGİ İLÇELERDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Burdur'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesinin ilk etabında kapsamında konutlar, 9 farklı ilçede, 1.454 adet inşa edilecek.

📌Ağlasun 133 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌Bucak 4. Etap 178 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌Çavdır 4. Etap: 220 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌Gölhisar: 146 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌Gölhisar Yusufça: 100 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌Merkez 200 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌Tefenni 3. Etap: 139 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN KURASI ÇEKİLMEYECEK İLÇELER

  • Kemer: 94 konut
  • Çeltikçi: 134 konut
  • Altınyayla: 110 konut

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