BURDUR TOKİ KURA SONUÇ - Burdur TOKİ kura çekiliş sonuçları | Burdur 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

BURDUR TOKİ KURA SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Burdur'da devam ediyor. Burdur'un Ağlasun, Bucak, Çavdır, Gölhisar, Merkez ve Tefenni ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Burdur TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Burdur kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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BURDUR İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

Ağlasun 133 konut

Bucak 4. Etap 178 konut

Çavdır 4. Etap: 220 konut

Gölhisar: 146 konut

Gölhisar Yusufça: 100 konut

Merkez 200 konut

Tefenni 3. Etap: 139 konut

BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN KURASI ÇEKİLMEYECEK İLÇELER

Kemer: 94 konut

Çeltikçi: 134 konut

Altınyayla: 110 konut

1+1, 2+1, 3+1 TOKİ BURDUR KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN