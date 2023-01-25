BURDUR TOKİ KURA SONUÇ - Burdur TOKİ kura çekiliş sonuçları | Burdur 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

BURDUR TOKİ KURA SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Burdur'da devam ediyor. Burdur'un Ağlasun, Bucak, Çavdır, Gölhisar, Merkez ve Tefenni ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Burdur TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Burdur kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...
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BURDUR İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI
- Ağlasun 133 konut
- Bucak 4. Etap 178 konut
- Çavdır 4. Etap: 220 konut
- Gölhisar: 146 konut
- Gölhisar Yusufça: 100 konut
- Merkez 200 konut
- Tefenni 3. Etap: 139 konut
BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN KURASI ÇEKİLMEYECEK İLÇELER
- Kemer: 94 konut
- Çeltikçi: 134 konut
- Altınyayla: 110 konut
1+1, 2+1, 3+1 TOKİ BURDUR KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN