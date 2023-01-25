Haberler Haberler BURDUR TOKİ KURA SONUÇ - Burdur TOKİ kura çekiliş sonuçları | Burdur 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

BURDUR TOKİ KURA SONUÇ - Burdur TOKİ kura çekiliş sonuçları | Burdur 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

BURDUR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası Burdur'da devam ediyor. 25 Ocak Çarşamba günü Ağlasun, Bucak 4. Etap, Çavdır 4. Etap, Gölhisar, Yusufça, Merkez ve Tefenni 3. Etap'ta 1.454 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Burdur TOKİ kura çekiliş sonuçları, Burdur Ağlasun, Bucak, Çavdır, Gölhisar, Merkez ve Tefenni TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Burdur kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 07:40 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 07:50
BURDUR TOKİ KURA SONUÇ - Burdur TOKİ kura çekiliş sonuçları | Burdur 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

BURDUR TOKİ KURA SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Burdur'da devam ediyor. Burdur'un Ağlasun, Bucak, Çavdır, Gölhisar, Merkez ve Tefenni ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Burdur TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Burdur kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

BURDUR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

BURDUR KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

BURDUR İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • Ağlasun 133 konut
  • Bucak 4. Etap 178 konut
  • Çavdır 4. Etap: 220 konut
  • Gölhisar: 146 konut
  • Gölhisar Yusufça: 100 konut
  • Merkez 200 konut
  • Tefenni 3. Etap: 139 konut

BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN KURASI ÇEKİLMEYECEK İLÇELER

  • Kemer: 94 konut
  • Çeltikçi: 134 konut
  • Altınyayla: 110 konut

1+1, 2+1, 3+1 TOKİ BURDUR KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Esra Erol’da akılalmaz olay: Kayınvalidem beni üç harflilerle korkutuyordu!
Andrea Agnelli iki çocuğunun annesi Deniz Akalın uğruna mirasını ellerinin tersiyle itti
Cimbom'dan Boşnak orta sahaya yeni teklif!
Kartal'a İsveç çakısı! İşte talep ettikleri rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Bursa Nilüfer, Orhangazi TOKİ kura çekilişi canlı izle
Bursa Nilüfer Orhangazi TOKİ sonuç - Kazananlar isim listesi
Burdur TOKİ kura çekilişi canlı izle
İstanbul su kesintisi olan ilçeler 25 Ocak 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Newcastle United avantajı kaptı! Newcastle United avantajı kaptı! 01:01
Newcastle United avantajı kaptı! Newcastle United avantajı kaptı! 01:00
Hoffenheim ile Stuttgart yenişemedi! Hoffenheim ile Stuttgart yenişemedi! 00:47
Wolfsburg'dan Hertha Berlin'e gol yağmuru! Wolfsburg'dan Hertha Berlin'e gol yağmuru! 00:46
Bayern Münih'i Kimmich kurtardı! Bayern Münih'i Kimmich kurtardı! 00:46
Bayern Münih'i Kimmich kurtardı! Bayern Münih'i Kimmich kurtardı! 00:45
Daha Eski
Lazio evinde Milan'ı 4'ledi! Lazio evinde Milan'ı 4'ledi! 00:41
Lazio evinde Milan'ı 4'ledi! Lazio evinde Milan'ı 4'ledi! 00:41
Wolfsburg'dan Hertha Berlin'e gol yağmuru! Wolfsburg'dan Hertha Berlin'e gol yağmuru! 00:41
Hoffenheim ile Stuttgart yenişemedi! Hoffenheim ile Stuttgart yenişemedi! 00:36
Aksel ve Übeyd gitti Aksel ve Übeyd gitti 00:31
Cimbom’dan güzel start Cimbom’dan güzel start 00:30