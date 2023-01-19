ANTALYA TOKİ CANLI İZLE - Antalya Merkez TOKİ kura çekilişi | Antalya TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

ANTALYA TOKİ CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 18 Ocak Çarşamba günü Antalya kurası yapılacak. Merkez ilçede yapılacak 4.600 konutun kura çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Antalya TOKİ canlı izle - Antalya Merkez TOKİ kura çekilişi | Antalya TOKİ kura sonuçları ve isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

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ANTALYA MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ANTALYA MERKEZ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ANTALYA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Antalya'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 12 ilçede, ilk etapta 14.550 adet yapılacak.

18 OCAK ANTALYA TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

MERKEZ: 4.600 konut

20 OCAK ANTALYA TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

ALANYA: 500 konut

MANAVGAT: 350 konut

SERİK: 350 konut

21 OCAK ANTALYA TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

GAZİPAŞA: 300 konut

KAŞ: 200 konut

KEMER: 200 konut

22 OCAK ANTALYA TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER