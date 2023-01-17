Haberler Haberler KOMEK kayıtları başladı mı? 2023 KOMEK kayıt başvuru ekranı - Kayıtlar nereden ve nasıl yapılacak?

KOMEK kayıtları başladı mı? 2023 KOMEK kayıt başvuru ekranı - Kayıtlar nereden ve nasıl yapılacak?

2023 Komek kayıtları başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (KOMEK) kayıtları için birçok kişi merakla detayları araştırıyor. Özellikle KOMEK kayıtlarının nereden ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, KOMEK başvurusu nasıl yapılır? Dersler ne zaman başlayacak? Başvuru ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 14:20 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 14:20
KOMEK kayıtları başladı mı? 2023 KOMEK kayıt başvuru ekranı - Kayıtlar nereden ve nasıl yapılacak?

KOMEK 2023 kurs başvuruları başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu için vatandaşlar detayları merak ediyor. 17 Ocak itibariyle başlayan kayıtların ne zaman sona ereceği de merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, KOMEK 2023 başvurusu ne zaman yapılır? ASEM kayıt başvurusu nasıl yapılacak? İşte detaylar...

2023 KOMEK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KOMEK Konya kayıt başvuruları 17 Ocak itibariyle başladı. Kayıtlar 30 Ocak tarihine kadar devam edecek.

KOMEK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KOMEK başvuruları, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları internet sitesi üzerinden yapılacak.

KOMEK DERSLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KOMEK Bahar Dönemi dersleri, 13 Şubat - 11 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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