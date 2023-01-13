KIDEM TAZMİNATI 2023 SON DAKİKA! Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak kdıem tazminatı tavan fiyatını açıkladı. Asgari ücret zammının yüzde 54,66 olarak açıklanmasının ardından 2023 kıdem tazminatı tavanı milyonlarca varandaş tarafından merak edilirken Bakanlığın açıklamasının ardından 2023'ün ilk döneminde geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı kamuoyuna duyuruldu.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2023

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanını 19 bin 340 TL olarak açıkladı.

Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı 2022'nin ikinci yarısında 15 bin 371 lira olarak uygulandı. 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanı 19 bin 340 TL olacak.

2022 2. DÖNEM KIDEM TAZMİNATI TAVANI

2022'nin ikinci döneminde geçerli olan kıdem tazminatının yıllık tavan tutar 15.371,40 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı 6 bin 471 liraya yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI

Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor.

Çalışanın kendi isteği ile ayrıldığı durumlarda kıdem tazminatı alınamıyor.

Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için işyerinde 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olması gerekiyor.

Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor.

Çalışan, emekli olduğunda kıdem tazminatını alabiliyor.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı, işçinin çalışmış olduğu bir şirkette her bir yıla karşılık olarak işçiye çalıştığı yıl kadar toplu olarak ödenen tazminattır. Kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte, çalışanların alacağı tazminatlar da artacak. 2022'nin 2. döneminde SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan tüm çalışanlar tavan rakamdan faydalanabilirken; 10 yıl çalışmış bir kişi işten çıkarılırsa, alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira idi.

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Ayrıca aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olma şartı da bulunuyor. İstifa halinde ise kıdem tazminatı hak edilmiyor. Ancak bunun istisnaları da var. belli şartlarda çalışanlar istifa ettiklerinde de kıdem tazminatı alabiliyorlar. Erkek işçi askerlik, kadın işçi evliliği nedeniyle (askerlik ve evliliği takip eden bir yıl içinde) işten ayrılırsa kıdem tazminatını alabilir.

Emekli olmak için işten çıkanlar da kendi istekleriyle ayrılsalar bile kıdem tazminatı alabiliyor. Bunların dışında İş Kanunu'na göre haklı fesihle işten ayrılana da kıdem tazminatı ödenir. SGK'dan yazı alarak istifa halinde kıdem tazminatı alma yolları da bulunuyor.