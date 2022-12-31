Haberler Haberler MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Milli Piyango 2023 çekilişi saat kaçta? Yılbaşı çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Milli Piyango 2023 çekilişi saat kaçta? Yılbaşı çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milli Piyango İdaresi bu yıl 200 milyon lira olarak açıkladığı büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğunu duyurdu. Bunun üzerine vatandaşlar biletlere koşarken talihli kişinin belirlenmesi için geri sayım da başladı. Milli Piyango tarafından yapılan büyük ikramiye çekilişini canlı olarak izlemek isteyen şans oyunları severleri arama motorlarında Milli Piyango 2023 çekilişi saat kaçta? Yılbaşı çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını araştırıyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 15:50
MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Milli Piyango 2023 çekilişi saat kaçta? Yılbaşı çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Milli Piyango İdaresi'nin bu yıl tamamı dağıtım garantili 200 milyon liralık büyük ikramiyeyi duyurmasının ardından bilet satışları pik yaparken vatandaşlar, 2023'ün talihlisi olmak için bayiliklere koştu. Tam, yarım ve çeyrek biletleri ile çekiliş heyecanınını heyecanla bekleyen oyunseverler bir yandan da Milli Piyango 2023 çekilişi saat kaçta? Yılbaşı çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO 2023 ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Gün boyu devam edecek olan çekiliş kapsamında saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilecek. Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık akşamı saat 23.15'te canlı yayında Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAATLERİ

12.30-15.30 arası 1. Bölüm: 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

15.30-18.00 arası 2. Bölüm: 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

18.00-20.00 arası 3. Bölüm: 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

20.00-23.00 arası 4. Bölüm: 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

23.15-23.30 arası 5. Bölüm: Amorti ve 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

İLK KEZ TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ

Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak. Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı açıklandı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

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