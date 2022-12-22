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ASGARİ ÜCRET YÜZDE KAÇ ARTTI? | 2023 asgari ücret yüzde kaç zamlandı? Yeni asgari ücret zam oranı

Milyonlarca vatandaşı etkileyen 2023 asgari cüret zammı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 5 bin 500 TL'den 8 bin 506 liraya çıkarılan asgari ücrete gelen zam oranı ise en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki asgari ücret yüzde kaç arttı? 2023 asgari ücret yüzde kaç zamlandı? Yeni asgari ücret zam oranı ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 14:00 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 14:20
ASGARİ ÜCRET YÜZDE KAÇ ARTTI? | 2023 asgari ücret yüzde kaç zamlandı? Yeni asgari ücret zam oranı

ASGARİ ÜCRET YÜZDE KAÇ ARTTI? | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretini 8 bin 500 TL olarak açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda tarafların uzlaşamadığının altını çizen Başkan Erdoğan, hem işçi hem de işverenin hakkını savunmak için net asgari ücretin bu rakama çıkarıldığını ve gerektiği takdirde ara zammın yeniden yapılacağını vurguladı.

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2023 ASGARİ ÜCRET YÜZDE KAÇ ZAMLANDI?

Yeni asgari ücret zam oranı yüzde 54.5 oldu. Başkan Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak net asgari ücret miktarının 8500 TL olduğunu belirtti.

Erdoğan, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir rakamda anlaşamadılar. Biz tüm tarafların teklifleri ve kararlarını saygı ile karşılıyoruz. İki taraf da kendi çıkarları doğrultusunda bir tutum ortaya koyacaktır. Bizim için en önemlisi ülkemiz için en doğru, en sürdürülebilir rakamın ortaya çıkmasıdır. Meseleyi bu açıdan ele alarak taraflar arasında makul bir noktada uzlaşılabilmesi için samimi bir çalışma yürüttük. Türk-İş'in de aramızda olmasını isterdik. Taraflardan biri katılmadığı için asgari ücreti ortada bırakamazdık. Taraflar uzlaşmaya varamadığı için daha önce de birçok asgari ücret müzakeresi vardır. Açıklayacağımız asgari ücret rakamı, ülkemizin ekonomik ve sosyal görüntüsü ile de uyumludur."

"ASGARİ ÜCRETİ 30 KATINA ÇIKARDIK"

"Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi kadar pek çok konuyu çözüme kavuşturduk.

Memur ve emekli maaşlarında yapılacak zam oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz. Akrebin kıskacında yoğrulan, gelişen Türkiye'nin imkanlarını her bir insanımıza vermeyi sürdüreceğiz. Ülkemizde 2002 yılında 184 TL olan asgari ücret bizim dönemimizde 30 kat, reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır.

Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yaparak 4253 TL yapmıştık. Bununla kalmadık, asgari ücretten alınan vergileri kaldırmıştık. Yıl içinde enflasyonda yaşanan yüksek artış bizi yeni bir düzenleme ile asgari ücreti 5500 liraya çıkarmaya yöneltmişti. Bunları yaparken unutmayalım, bu devletin küfesi var."

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