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YENİ MTV ORANLARI 2023 | Araç yaşına ve motoruna göre MTV rakamları - Motorlu Taşıtlar Vergisi hangi araç ne kadar ödeyecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne 2023 yılında gelecek zam Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Başkan Erdoğan'ın indirimiyle yüzde 61,5 olarak belirlenen MTV'de yeni oranlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi hangi araç ne kadar ödeyecek? İşte araç yaşına ve motoruna göre MTV rakamları 2023...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 09:57 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 10:00
YENİ MTV ORANLARI 2023 | Araç yaşına ve motoruna göre MTV rakamları - Motorlu Taşıtlar Vergisi hangi araç ne kadar ödeyecek?

YENİ MTV ORANLARI 2023 | MTV'de 2023 fiyatları belli oldu. Yüzde 123 zamla rekora koşarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden değerlemesiyle yüzde 61,5'e düşen MTV vergisinde yeni oran, 1 OCak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 2022 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2023'de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 61,5 olarak yeniden belirlendi.

ARAÇ YAŞINA VE MOTORUNA GÖRE MTV RAKAMLARI (1 - 3 YAŞ)

🚙0-1300 cc

💰2022 MTV: 1313 TL

💰2023 MTV: 2120 TL

🚙1301-1600 cc

💰2022 MTV: 2517 TL

💰2023 MTV 4064 TL

🚙1601-1800 cc

💰2022 MTV: 4445 TL

💰2023 MTV: 7178 TL

🚙1801-2000 cc

💰2022 MTV: 7003 TL

💰2023 MTV: 11309 TL

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNE TABİ OLAN TAŞITLAR

Motorlu taşıt, karada, havada insan, hayvan ve eşya taşımaya yarayan ve makine kuvvetiyle hareket eden taşıtlardır.

  • Otomobil
  • Motosiklet
  • Minibüs
  • Otobüs
  • Kaptıkaçtı
  • Arazi taşıtı
  • Panel van
  • Motorlu karavan (kamp taşıtı)
  • Kamyonet
  • Kamyon
  • Çekici

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