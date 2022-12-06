KYK KREDİ VE BURSLARI NE ZAMAN YATACAK? | KYK burs ilk ödeme ne zaman? - Toplu mu yatırılacak? - 2022 KYK burs ve kredi tarihi

KYK KREDİ VE BURSLARI NE ZAMAN YATACAK? | KYK kredi ve burs sonuçlarının açıklanması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuru yapan yüz binlerce lisans ve lisans üstü eğirim öğrencisi, bursların ve kredilerin yatacağı tarihi merak ediyor. İlk burs ve kredi ödemeleri için arama motorlarında araştırılan KYK kredi ve bursları ne zaman yatacak? KYK burs ilk ödeme ne zaman? - Toplu mu yatırılacak? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KYK BURS İLK ÖDEME NE ZAMAN? - 2022 KYK BURS VE KREDİ TARİHİ

KYK burs ve kredi ödemeleri kimlik numarasına göre yapılıyor. TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar ayın 6'sında, "2" olanlar 7'sinde , "4" olanlar 8, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10'unda ödemelerini alabilecek. Ayrıca 2021 yılı bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu sene de KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. KYK burs ve kredi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

KYK BURS VE KREDİ TOPLU MU YATIRILACAK?

Geçtiğimiz senelerde, KYK kredi ve burs ödemelerinin ilki öğrencilere (Eylül ayında başladığı hesaplanarak) toplu yatırılmıştı. Ödemelerin bu yıl da tek sefere mahsus olmak üzere 3 aylık yapılacağı düşünülüyor.

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti. Bu sene ise burs başvuruları 15-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Bu kapsamda 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi'nde verilecek KYK burs ve kredilerde başvuru sonuçlarının bu yıl Aralık ayının ortalarına doğru açıklanması bekleniyor. 8 Kasım Cuma günü itibariyle değerlendirmeye tabi tutulacak olan KYK burs ve kredi başvurularının, geçtiğimiz yıl baz alındığında 12 Aralık Pazartesi günü erişime açılması bekleniyor.

2022 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULA E-DEVLET

KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

KYK burs miktarları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Başkan Erdoğan tarafından öğrenci ve velilere duyurulacak. Geçtiğimiz dönemde burs miktarlarının 850 TL'ye artırıldığı duyurulmuştu. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde KYK burs miktarının lisans öğrencileri için 1000 TL civarında açıklanması bekleniyor.

KYK bursu, Aralık ayının sonunda ya da Ocak ayının başında öğrencilere geçmiş ayların ücretleri ile birlikte toplu olarak ödenecek.