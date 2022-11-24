ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI SONUÇLARI | Uzman öğretmen ve Başöğretmenlik sınavı sonuç ekranı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık'ta ilan edilmesi planlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçlarınının açıkladığı müjdesini verdi. Bu müjdeli haber adayların sınav sonuçlarını araştırmasını ve arama motorlarında detayları araştırmasını sağladı. Peki, Uzman öğretmen ve Başöğretmenlik sınavı sonuçlarına nereden nasıl bakılır?

UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

6 BİN 679 BAŞÖĞRETMEN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sınav sonuçları ile ilgili verileri de paylaştı. Buna göre; Uzman öğretmenlik sınavına başvuran 432 bin 672 öğretmenin 422 bin 368'i sınavda başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte toplam 516 bin 974 öğretmen uzman öğretmen olmaya hak kazandı. Başöğretmenlik sınavına başvuran 68 bin 67 uzman öğretmenin 66 bin 422'sisınavda başarılı oldu. 257 uzman öğretmen ise doktora eğitimini tamamladığı için sınavdan muaf oldu. Böylece 66 bin 679 uzman öğretmen başöğretmen unvanı kazandı.

UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN