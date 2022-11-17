Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 17 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

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17 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,62 (Alış) - 18,62 (Satış)

EURO: 19,35 (Alış) - 19,37 (Satış)

STERLİN: 22,15 (Alış) - 22.26 (Satış)

1 DOLAR = 18,62 TL

👉 17 Kasım Perşembe 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.058,70

Gram altın satış: 1.058,89

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📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.708,00

Çeyrek altın satış: 1.748,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.416,00

Yarım altın satış: 3.498,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.832,00

Tam altın satış: 6.972,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.096,00

Cumhuriyet altını satış: 7.204,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.034,00

Ata altın satış: 7.154,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Kasım Perşembe günü saat 12.00 itibarıyla alınmıştır.