Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 17 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
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17 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
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ABD Doları: 18,62 (Alış) - 18,62 (Satış)
EURO: 19,35 (Alış) - 19,37 (Satış)
STERLİN: 22,15 (Alış) - 22.26 (Satış)
1 DOLAR = 18,62 TL
👉17 Kasım Perşembe 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.058,70
Gram altın satış: 1.058,89
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📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.708,00
Çeyrek altın satış: 1.748,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.416,00
Yarım altın satış: 3.498,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.832,00
Tam altın satış: 6.972,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.096,00
Cumhuriyet altını satış: 7.204,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.034,00
Ata altın satış: 7.154,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Kasım Perşembe günü saat 12.00 itibarıyla alınmıştır.