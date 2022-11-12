💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ? 12 Kasım Cumartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 12 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 12 Kasım Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
12 KASIM CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 12 Kasım 2022 Cumartesi saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
28 - 33 - 52 - 61 - 68 - 69 Joker: 70 SüperStar: 41
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