Haberler Haberler KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAPLARI! 2022 KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevaplar açıklandı mı? | KPSS Ön Lisans soru kitapçığı PDF

KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAPLARI! 2022 KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevaplar açıklandı mı? | KPSS Ön Lisans soru kitapçığı PDF

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS'nin ön lisans mezunları için düzenlediği sınavın sona ermesiyle memur olma hayali kuran yüzbinlerce aday, KPSS'de sorulan soruları ve cevaplarını araştırıyor. ÖSYM'nin soru kitapçığı ve cevap anahtarını paylaşmasını bekleyen adaylar arama motorlarında 2022 KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları açıklandı mı? | 2022 KPSS Ön Lisans soru kitapçığı PDF konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 11:32 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 10:28
KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAPLARI! 2022 KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevaplar açıklandı mı? | KPSS Ön Lisans soru kitapçığı PDF

KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAPLARI | Devlet memuru olma hayali kuran binlerce ön lisans mezununun katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı sona erdi. Rakiplerinin arasında ter döken adaylar ve velileri ise cevap anahtarı ve soru kitapçıklarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki 2022 KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

2022 KPSS ÖN LİSANS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLAR AÇIKLANDI MI?

KPSS Ön lisans sınavının 9 Ekim Pazar günü yapılmasının ardından ÖSYM soruları ve cevapları erişime açtı.

2022 KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS ÖN LİSANS SORU KİTAPÇIĞI PDF

2022 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022-KPSS Ön lisans sınavı sonuçları, 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

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2022 KPSS ÖN LİSANS KAÇ SAAT SÜRECEK?

Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. KPSS ön lisans sınavının süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika) olacak.

2022 KPSS ÖN LİSANS KAÇ SORU SORULACAK?

KPSS Önlisans sınavında 60 genel yetenek ve 60 genel kültür olmak üzere toplam 120 soru sorulmaktadır. 130 dakika süre tanınan adayla bu süre zarfında soruları cevaplamalıdır. KPSS Ön Lisans sınavında da tıpkı diğer KPSS oturumlarında olduğu gibi 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

2022 KPSS ÖN LİSANS KONU DAĞILIMI

TÜRKÇE

  • Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam
  • Anlatım Bozuklukları
  • Ses ve Yapı Bilgisi
  • Sözcük ve Cümle Bilgisi
  • Yazım Kuralları
  • Noktalama İşaretleri
  • Sözel Mantık

MATEMATİK

  • Temel Kavramlar
  • Sayılar
  • Bölme ve Bölünebilme Kuralları
  • Asal Çarpanlarına Ayırma
  • EBOB-EKOK
  • Birinci Dereceden Denklemler
  • Rasyonel Sayılar
  • Eşitsizlik
  • Mutlak Değer
  • Üslü Sayılar
  • Köklü sayılar
  • Çarpanlara Ayırma
  • Oran-Orantı
  • Problemler
  • Kümeler
  • İşlem ve Modüler Aritmetik
  • Permütasyon
  • Kombinasyon ve Olasılık
  • Tablo ve Grafikler
  • Sayısal Mantık Problemleri ve Geometri

COĞRAFYA

  • Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
  • Türkiye'nin Beşeri Özellikleri
  • Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri

TARİH

  • Selçuklular Dönemi ve Öncesi
  • Osmanlı Devleti Dönemi
  • III.Selim'den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler
  • Ulusal Kurtuluş Savaşı
  • Atatürk İlke ve İnkılapları
  • Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika
  • Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri
  • Osmanlı Devleti
  • Atatürk İlke ve İnkılapları
  • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

VATANDAŞLIK

  • Hukukun Temel Kavramları
  • Anayasa Hukukuna Giriş
  • Yasama
  • Yürütme
  • Yargı
  • İdare Hukuku

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