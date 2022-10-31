KASIM AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | FED toplantısı ne zaman? Kasım 2022 FED beklenti ve tahminler!

KASIM AYI FED KARARI AÇIKLANDI MI? | Fed toplantısının ne zaman yapılacağı ve Fed faiz kararının ne zaman açıklanacağı sorgulanmaya devam ediyor. Binlerce vatandaş tarafından merak edilen Haziran ayı Fed toplantısı tarihi ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklama için geri sayım devam ediyor. Peki, Kasım ayında FED faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN? KASIM AYI FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Kasım ayının FED toplantısı 1 - 2 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

Fed toplantısı faiz kararının 15 Haziran'da Türkiye saati ile 21:00'de açıklanması beklenirken; Fed Başkanı Jerome Powell'in basın toplantısının ise 21:30'da başlaması öngörülüyor.

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini Eylül ayında 75 baz puan artırarak yüzde 3-3.25 aralığına çekti.

KASIM AYINDA FED'DEN BEKLENTİLER

FED, 2022 içerisinde birçok kez faiz artırımı yaptı. Kasım ayında gerçekleştirilecek toplantıda da faiz artırımı yapılacağı öngörülüyor. Politika faizinin 75 baz puan artırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Banka'nın aralık toplantısında ise faizleri 50 baz puan artırmasına yüzde 58 ile daha yüksek ihtimal veriyor.

2022 YILI FED TOPLANTI TARİHLERİ